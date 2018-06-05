05.06.2018, 13:13

Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии

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Джеймс Галлахер, обозреватель Би-би-си по вопросам науки
Джеймс Галлахер, обозреватель Би-би-си по вопросам науки
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Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии
Judy Perkins/Facebook

Американским ученым с помощью новой процедуры удалось спасти женщину от рака груди, перешедшего в терминальную стадию. В рамках новой терапии в кровь женщины закачали 90 млрд имунных клеток.

Два года назад врачи сказали Джуди Перкинс из Флориды, что ей осталось жить три месяца. Сегодня в ее организме нет и следа раковой опухоли.

Команда ученых из Национального университета США по исследованию рака говорят, что лечение пока экспериментальное, но в будущем может преобразить то, как вообще в мире лечат рак.

У Джуди был рак груди в терминальной стадии, который быстро распространялся — для лечения стандартными методами было слишком поздно.

В печени Джуди были опухоли размером с теннисный мяч, во всем ее теле были метастазы.

"Через неделю [после прохождения терапии] я начала что-то чувствовать. Я чувствовала, как опухоль в моей груди уменьшается", — рассказывает она.

"Еще через неделю или две она исчезла полностью".

Джуди вспоминает, как ей впервые после процедуры показали томографический снимок: все медицинские сотрудники "чуть ли не прыгали от радости", рассказывает она.

Тогда ей впервые сказали, что ее скорее всего вылечат.

Сегодня Джуди проводит дни в дальних походах и катается на морском каяке. Недавно на закончила пятинедельную поездку по Флориде.

Живое лекарство

Новую технологию называют "живым лекарством". Препарат делают из собственных клеток пациента в одном из ведущих мировых центров по изучению рака.

"Мы говорим о самом персонализированном виде лечения, который только можно представить", — говорит глава отдела хирургии университета доктор Стивен Розенберг.

Технология по-прежнему экспериментальная и перед тем, как начать применять ее более широко, необходимо обширное тестирование, но вот как она работает: сначала нужно изучить врага.

Опухоль каждого пациента исследуют на генетическом уровне, чтобы определить те мутации, благодаря которым можно сделать рак "видимым" для имунной системы человека.

В случае Джуди в ее опухоли были идентифицированы 62 генетических аномалии, четыре из которых ученые смогли использовать, чтобы атаковать опухоль.

Следующий этап — охота. Имунная система пациента уже атакует рак, но проигрывает. Поэтому врачи анализируют лейкоциты в крови пациента и выделяют среди них те, которые способны бороться с раком.

Затем в лаборатории в огромных количествах создаются похожие белые клетки.

В организм 49-летней Джуди было закачено около 90 миллиардов таких клеток.

"Мутации, которые были причиной рака, оказываются его ахиллесовой пятой", — говорит доктор Розенберг.

"Смена парадигмы"

Это результаты лечения одной пациентки, и чтобы утвердить методику, необходимы дальнейшие обширные исследования.

Проблема использования иммунотерапии для борьбы с раком в том, что для некоторых пациентов она творит чудеса, а на большинство не действует.

"Процедура находится в стадии эксперимента, мы пока только учимся делать это правильно, но потенциально в будущем ее можно будет применить к любому раку", — говорит доктор Розенберг.

"Предстоит сделать большую работу, но есть потенциал для сдвига парадигмы в лечении рака к разработке уникального препарата для каждого пациента — это очень отличается от других видов лечения", — добавляет он.

Полностью с исследованием можно ознакомиться в журнале Nature..

Доктор Саймон Винсент, глава отдела научных исследований движения Breast Cancer Now, считает, что исследование американских ученых "соответствует мировым стандартам".

"Мы считаем, это выдающийся результат", — сказал ученый в беседе с Би-би-си.

"Это первая возможность увидеть, как такая иммунотерапия действует на самый распространенный вид рака. Она была опробована всего на одном пациенте", — говорит Винсент.

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