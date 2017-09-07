Впервые за семь лет в Атлантике сформировались сразу три урагана

Сразу три урагана образовались в Атлантическом океане, впервые с 2010 года, сообщает The Daily Mail. Ураган "Ирма" движется в сторону Флориды, "Катя" набирает силу в Мексиканском заливе, "Хосе" пока не представляет угрозы для людей

Накануне тропический шторм "Катя", который сформировался в Мексиканском заливе у берегов Мексики, превратился в ураган. Практически одновременно с этим тропический шторм "Хосе", образовавшийся в Атлантическом океане, был также переведен в категорию ураганов. Ураган "Ирма" обрушился на острова Карибского моря в среду 6 сентября.

В 1893 и 1998 годах в Атлантике действовали сразу по четыре урагана.

Первыми удар урагана "Ирма", которому присвоена пятая категория по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, приняло на себя островное государство Антигуа и Барбуда. По словам премьер-министра этой страны Гастона Брауна, почти все здания в стране повреждены в результате стихии. Около 60% населения Антигуа и Барбуды были вынуждены покинуть свои дома.

От стихии также сильно пострадали французские острова Сен-Мартена и Сен-Бартелеми в Карибском море. По последним данным, там погибли восемь человек, еще более 20 пострадали. Власти Сен-Мартена заявили, что остров "разрушен на 95%".

В четверг 7 сентября ураган достиг Пуэрто-Рико. Как сообщает Associated Press, без электричества остались около 900 тыс. человек.

По данным метеорологов, к выходным "Ирма" достигнет берегов Флориды, в этом американском штате готовятся к эвакуации, а метеорологи предупреждают, что этот ураган по силе превосходит "Харви", который обрушился на Техас в августе.

Ожидается, что к пятнице ураган "Хосе" усилится, и ему будет присвоена третья категория мощности. Национальный центр США по слежению за ураганами отмечает, что пока нет причин полагать, что "Хосе" представляет угрозу для людей, так как он действует в открытом океане вдали от побережья и островов. Однако он быстро набирает силу, и его поведение может измениться.