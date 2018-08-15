Впервые в Малайзии лесбиянок приговорили к штрафу и избиению палками

Две женщины в Малайзии были осуждены за попытку заняться сексом и приговорены к штрафу и избиению палками. Это один из немногих примеров судебных дел против гомосексуалистов в преимущественно мусульманской стране.
Исламистские сотрудники правопорядка в консервативном штате Тренгану на северо-востоке страны застали двух женщин, которые пытались заняться сексом в машине, в ходе проверок автомобилистов в апреле, сказал прокурор Мухамад Хасмиран Абдулла, сообщает Reuters.
Женщины были осуждены в соответствии с исламистским законом шариата "мусахаках", который запрещает женщинам вступать друг с другом в сексуальные отношения, и приговорены к шести ударам палками и штрафу в размеру 3.300 малазийских ринггитов (806 долларов) каждая после того, как признали свою вину, сказал прокурор.
"Сексуальные контакты между людьми одного пола в исламе запрещены. Это преступление и это безнравственно", — сказал Мухамад Хасмиран в телефонном разговоре с фондом Thomson Reuters Foundation.
"Это первый подобный приговор в нашей практике", — сказал прокурор, отметив, что вынесение приговора за однополые отношения стало первым случаем для штата.
В Малайзии проживает 32 миллиона человек. Более 60 процентов населения составляют этнические малайские мусульмане, а остальные этнические меньшинства исповедуют другие религии, такие как христианство, буддизм и индуизм.
В стране действует двойная система правосудия: законы в рамках уголовного и семейного права, которые распространяются на мусульман, и гражданские законы.
Две женщины, которым 32 и 22 года, освобождены под залог. Приговор будет приведен в исполнение 28 августа, сказал прокурор.
Представительница правозащитной организации Justice for Sisters Тилага Сулатирех назвала решение суда формой пытки. Она сказала, что власти и раньше задерживали лесбийские пары, но она не знает о случаях вынесения обвинительного приговора.
"Секс по обоюдному согласию в совершеннолетнем возрасте — это не преступление. Это прецедент, который усилит дискриминацию по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества", — сказала она Thomson Reuters Foundation.