03.01.2019, 09:01

Впервые в истории человечества! Китайский космический аппарат сел на обратной стороне Луны

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Gazeta.ru
EST 6
Sinine verine superkuu 31.01.18
фото иллюстративное

Китайский космический аппарат ”Чанъэ-4” впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны, сообщается в твиттере официального китайского агентства ”Синьхуа”.

В агентстве Associated Press, со ссылкой на китайское телевидение, уточнили, что аппарат прилунился в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск).

Китайские власти подчеркнули, что данное событие является ”важной вехой в освоении космоса”.

Ранее сообщалось, что ”Чанъэ-4” приблизился к Луне.

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