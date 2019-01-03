Впервые в истории человечества! Китайский космический аппарат сел на обратной стороне Луны

В агентстве Associated Press, со ссылкой на китайское телевидение, уточнили, что аппарат прилунился в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск).

Китайские власти подчеркнули, что данное событие является ”важной вехой в освоении космоса”.

Ранее сообщалось, что ”Чанъэ-4” приблизился к Луне.