03.01.2019, 09:01
Впервые в истории человечества! Китайский космический аппарат сел на обратной стороне Луны
Китайский космический аппарат ”Чанъэ-4” впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны, сообщается в твиттере официального китайского агентства ”Синьхуа”.
В агентстве Associated Press, со ссылкой на китайское телевидение, уточнили, что аппарат прилунился в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск).
Китайские власти подчеркнули, что данное событие является ”важной вехой в освоении космоса”.
Ранее сообщалось, что ”Чанъэ-4” приблизился к Луне.