29.10.2018, 12:38

Впервые опубликованы изображения российского вертолета будущего

 (20)
rus.DELFI.lv
EST
Õhuväe kopterite grupilend
Foto: Madis Veltman

В сети появились первые изображения разрабатываемого в России вертолета, который сможет развивать скорость до 700 километров в час. Внимание на информацию о создании новой машины, опубликованную на портале Airbase, обратило "РГ: Русское оружие".

Как отмечает издание, новейшая разработка конструкторского бюро "Камов" выполнена с фирменной соосной схемой расположения несущих винтов. Кроме того, на вертолете появятся крылья, а его шасси будут убираться в полете. Известно, что его экипаж будет размещаться так же, как и в модели Ка-52. Помимо боевой версии вертолета, был представлен и вариант для перевозки пассажиров.

В настоящее время в России ведутся работы над сверхскоростным вертолетом. Для отработки технологий создана летающая лаборатория на базе знаменитого "крокодила" — Ми-24. На испытаниях эта машина уже смогла достичь скорости в 400 км/ч.

В мае прошлого года стало известно, что в России запущена разработка двух перспективных скоростных вертолетов. Отмечалось, что одна из машин будет выполнена по традиционной схеме (с одним несущим винтом), а другая — по соосной (с двумя). Планировалось, что вертолеты смогут развивать скорость до 450 и 500 километров в час соответственно.

В США, создан свой "вертолет будущего" — S-97 Raider, который проходит испытания.

Фото: страница Scramble Magazine в Facebook

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Стабильная работа с хорошей зарплатой vs ”кидалово”. Заработки в Эстонии для украинцев — как лотерея

29.10.2018
Количеству связанных с иностранной рабочей силой нарушений не видно конца. Число приехавших в Эстонию на заработки украинцев в последние годы увеличивается бешеными темпами, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: на борту было 188 человек

29.10.2018
Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел в понедельник катастрофу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на индонезийские спасательные службы, передает ТАСС.
Подробнее




Матвиенко обвинила Эстонию и Латвию в создании зон апартеида и сегрегации

29.10.2018
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти в Латвии и Эстонии создали фактически зоны сегрегации и апартеида в центре Европы, ограничив русскоязычное население в целом ряде прав, передает РИА Новости.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
97,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
146,30 €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €
-25% Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
217,50 €

ФОТО: В Гамбурге дизельное топливо стоит дешевле, чем в Эстонии

29.10.2018
На сделанной на автозаправке Shell в Гамбурге фотографии видно, что литр дизельного топлива стоит там 1,339 евро. Таким образом разница с Эстонией составляет несколько центов не в нашу пользу (в Эстонии дизель на данный момент стоит 1,374 евро).
Подробнее


40% работодателей планируют повысить зарплаты работникам

29.10.2018
В ходе проведенного свежего исследования CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат выяснилось, что 40% работодателей планируют в ближайшее время повысить уровень зарплаты работников. Новые рабочие места желают создать 39% предприятий, 70% работодателей планируют нанять новых работников для замены уволившихся, на сезонные работы и/или новые рабочие места, значится в пресс-релизе.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: "Йокерит" вырвал победу в "Тондираба" и установил рекорд

28.10.2018
Хоккеисты финского "Йокерита" завершили выступление в Таллинне победой над череповецкой "Северсталью" - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Решающая шайба в этом матче была заброшена на последней минуте. За ходом встречи в ледовом холле "Тондираба" наблюдали 3950 зрителей.
Подробнее


ВИДЕО| Советы от известных блогеров: что НЕ надо делать иностранным путешественникам, отправляющимся в Эстонию

29.10.2018
Авторы известного туристического Youtube-канала "Destination Tips" дали несколько советов путешественникам, которые только собираются в Эстонию. Они выделили 10 вещей, которые (по их мнению) в нашей стране делать нельзя. С какими из них вы согласны?
Подробнее

ФОТО | Необычный домик, построенный на крупнейшем в мире действующем вулкане

29.10.2018
Необычный дом можно построить на дереве, на скале, в горном ущелье, но, оказывается, это не самая необычная локация для дома. Самый необычный дом возвышается на действующем вулкане Мауна-Лоа на Гавайях. И это не просто действующий вулкан, это самый активный действующий вулкан в мире, а всего в 6,5 километрах от дома расположен 100-метровый водопад из лавы, которая извергается в море со скоростью 1 тонна в минуту.
Подробнее