Впервые опубликованы изображения российского вертолета будущего

Как отмечает издание, новейшая разработка конструкторского бюро "Камов" выполнена с фирменной соосной схемой расположения несущих винтов. Кроме того, на вертолете появятся крылья, а его шасси будут убираться в полете. Известно, что его экипаж будет размещаться так же, как и в модели Ка-52. Помимо боевой версии вертолета, был представлен и вариант для перевозки пассажиров.

В настоящее время в России ведутся работы над сверхскоростным вертолетом. Для отработки технологий создана летающая лаборатория на базе знаменитого "крокодила" — Ми-24. На испытаниях эта машина уже смогла достичь скорости в 400 км/ч.

В мае прошлого года стало известно, что в России запущена разработка двух перспективных скоростных вертолетов. Отмечалось, что одна из машин будет выполнена по традиционной схеме (с одним несущим винтом), а другая — по соосной (с двумя). Планировалось, что вертолеты смогут развивать скорость до 450 и 500 километров в час соответственно.

В США, создан свой "вертолет будущего" — S-97 Raider, который проходит испытания.

Фото: страница Scramble Magazine в Facebook