Возвращение из ада: история женщины-езидки, пережившей плен ИГ

После воссоединения семья Кочер живет на святой для езидов горе Синджар. Здесь в палаточных лагерях ждут своей участи около двух тысяч семей, примерно десять тысяч человек, которые пока не знают, куда им придется податься. Именно судьба отчаявшихся езидов стала в августе 2014 поводом для тогдашнего президента США Барака Обамы отдать приказ о воздушных ударах по ИГ. Сегодня, после того как джихадисты по большей части побеждены, мир забыл о Синджаре и людях, там живущих. Более 200 тысяч иракских езидов до сих пор не вернулись домой. Они либо находятся в лагере для беженцев в Дохуке (область на сервере Ирака, находящаяся под контролем местной курдской администрации. — Ред.), либо отправились в Европу.
Кочер и Махмуд получили от благотворительных организаций 20 овец, что помогает им обеспечивать свое существование — голод семье не грозит. В палаточном лагере есть дизельный генератор и телевизор. Девочки играют с овцами, отвлекаясь таким образом от своих бед. Однако прошлое не отпускает — прошлое, которое почти всегда остается невысказанным.
Кочер поднимает левую руку своей 10-летней дочери Жийян, демонстрируя неловко набитые буквы под кожей девочки. "Я попыталась вытатуировать их имена, чтобы они не забыли, кто они и как их зовут", — поясняет Кочер. Боевики ИГ обычно дают детям, попавшим в плен, новые имена — но надсмотрщик пригрозил отрубить девочке руки, если Кочер продолжит.
Примирение в езидской деревне невозможно
Кочер, Махмуд и их дети жили в деревне Рамбуси — в большом красивом доме, в который они вкладывали все, что имели. От их нынешнего места обитания до деревни можно добраться за час на машине. Сейчас деревня опустела. От многих домов остались лишь руины — они либо взорваны боевиками ИГ, либо разрушены в результате авианалетов американской армии.
Супруги редко ездят туда — разве что для того, чтобы в груде мусора найти какую-нибудь одежду или просто какие-то вещи как воспоминание о прежней жизни. "То, что разрушили наш дом, не так важно. Хуже всего то, что они сделали с нашими женщинами и девочками. Десяток мужчин передавали друг другу семи- и восьмилетних девочек. А десятилетняя после такого беременеет — что может быть хуже?", — говорит Кочер. Она утверждает, что среди преступников были и их соседи-мусульмане. О каком-либо примирении в деревне Рамбуси говорить не приходится.
"В Ираке нас больше ничего не держит"
Махмуд держит свой автомат всегда наготове. Страх перед возможными новыми нападениями укоренился глубоко: вопреки многочисленным пропускным пунктам, защищающим горную местность, где они сейчас проживают. Но могут ли езиды кому-то доверять?