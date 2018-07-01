Возвращение из ада: история женщины-езидки, пережившей плен ИГ

Кошмар Кочер начался 3 августа 2014 года. Тогда боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на округ Синджар, где живут преимущественно иракские езиды — курдское этническое меньшинство, исповедующее свою религию и говорящее на диалекте курдского языка. Террористы из ИГ считают езидов, таких, как Кочер и ее семья, неверующими "дьяволопоклонниками". К настоящему моменту вокруг Синджара обнаружено около 70 массовых захоронений. Массовое истребление езидов в ООН называют геноцидом.

Примерно 50 тысяч езидов в панике бежали в труднодоступные горные районы, где надеялись обрести защиту. Кочер с детьми также начала подниматься наверх, в горы. Ее муж Махмуд планировал присоединиться к ним позднее вместе со своими пожилыми родителями. Однако на полпути Кочер попала в плен к боевикам ИГ.

Рабство в плену у террористов ИГ

Об отчаянной попытке спастись до сих пор свидетельствуют валяющиеся на обочине одежда, белье, обувь. Семьи были разделены. Кочер и ее восьмерых детей захватили в рабство. "Они брали в плен и более старших женщин, чем я, заставляя их "выходить замуж" за пятерых или шестерых мужчин. Они меняли женщин на сигареты и просто дарили женщин друг другу", — рассказывает Кочер. Всего боевики ИГ взяли в рабство около 7000 езидских женщин и детей.

Ее разлучили с детьми, и в результате она потеряла все связи с двумя сыновьями и дочерью Авеен, которую принудительно выдали замуж в Мосуле за боевика ИГ. "Однажды она ненадолго вернулась. Она была одета во все черное. Ее лицо было накрашено, как у невесты", — вспоминает Кочер. Это стало еще одним унижением, ведь именно мать должна позаботиться о красивом свадебном макияже для дочери. С того самого дня Кочер более не видела Авеен.

Тяжелое освобождение езидов из плена ИГ

Кочер и ее пять младших дочерей неоднократно перепродавали. Вначале — в пределах Ирака, далее — в Сирию. Последние месяцы они провели вместе с десятками других женщин и детей в темном повале в Ракке в постоянном голоде и в страхе перед авианалетами. Летом 2016 года эта группа пленных была освобождена. Кочер не знает подробностей освобождения, однако, предположительно, пленников выкупило курдское региональное правительство. Обратно в Ирак женщин и детей отвезли на автобусе. Домой вернулась пока лишь половина.

Лишь два года спустя Кочер воссоединилась со своим мужем, который в составе курдских отрядов воевал против ИГ. Самые маленькие девочки при встрече не узнали отца. "Иногда я плачу, как сумасшедшая. Но не при детях", — рассказывает Кочер. По ее выражению, она больше не является "нормальной": "Врачи мне сказали, что медицина в моем случае бессильна — я слишком много возвращаюсь в мыслях к тем событиям".

После пережитого ада Кочер и ее семья живут в молчании. О чем говорить? О своих мучениях?

Забытые люди на горе Синджар