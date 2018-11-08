08.11.2018, 12:53

Возвращавшийся с учений фрегат НАТО столкнулся с танкером

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DELFI.ee
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KNM Helge Ingstad
KNM Helge IngstadFoto: Yiannis Kourtoglou, AFP

Около норвежского города Берген произошло столкновения фрегата Helge Ingstad и танкера Sola TS. В результате инцидента в море пострадали семь человек, сообщает NRK со ссылкой на спасателей.

Столкновение произошло в коммуне Эйгарден на юге Норвегии. По данным спасателей, фрегат со 137 людьми на борту потерял управление и начал дрейфовать к берегу. На корабле остались десять человек, остальные были эвакуированы.

На борту танкера находятся 23 человека, их жизни ничего не угрожает. По данным полиции, угрозы затопления судна нет. Причины случившегося выясняются, информирует РБК.

Издание VG со ссылкой на представителя Вооруженных сил Норвегии уточняет, что фрегат участвовал в учениях НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). "Фрегат завершил миссию и направлялся на базу Хоконсверн", — заявил он.

С 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике проходили учения НАТО — крупнейшие с 1991 года. В маневрах принимали участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей. Учения носили оборонительный характер — имитация ответа НАТО на вооруженное нападение на одного из союзников альянса.

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