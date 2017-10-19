Возмутительные звезды: почему Франция официально не признала флаг ЕС?

Cинее полотно с кольцом из звезд, привычное глазу в европейских широтах, действует на некоторых французов как красная тряпка на быка. Макрона это не смущает — он готов украсить флагами ЕС всю страну.

А знаете ли вы, что синее знамя с двенадцатью золотыми звездами, 365 дней в году развевающееся над головой главы парламента в Бурбонском дворце в Париже, официально не признано Францией в качестве государственного символа? Напротив, отклонив предложение о создании единой конституции ЕС на референдуме в 2005 году, французы тем самым однозначно выразили свой протест против придания Евросоюзу статуса, хоть сколь-либо подобного государственному.

Не в последнюю очередь из-за давления Франции "символы государственности" ЕС были искоренены из действующего Лиссабонского договора "о внесении изменений в Договор о ЕС и Договор об учреждении Европейского сообщества". Только в 52-й статье этого документа упоминается, что ряд стран объявляют флаг с кольцом из двенадцати золотых звезд на синем фоне, гимн на музыку оды "К радости" из Девятой симфонии Людвига ван Бетховена и девиз "Единство в разнообразии" символами, выражающими чувство общности и лояльность жителей Европейского Союза.

Среди этих 16 стран — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Португалия, Румыния, Словакия и Словения. Франция в этот список до сих пор не входила.

Макрон узаконит и звезды, и "радость"

Теперь же на саммите в Брюсселе 19 октября французский президент Эмманюэль Макрон намерен восполнить этот пробел и добавить свое государство в перечень официальных приверженцев символики Евросоюза.

Более того, он собирается в обязательном порядке вывесить флаги ЕС рядом с национальными флагами стран-членов Евросоюза на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

С каким изумлением французские СМИ комментировали первый выход Эмманюэля Макрона в качестве французского президента — не под "Марсельезу"! 7 мая 2017 года свежеиспеченный глава государства 4 минуты 20 секунд шагал через внутренний двор Лувра под оду "К радости" Бетховена — гимн Европы.

"Вражеская символика"

Поскольку эйфорию Макрона по поводу укрепления и расширения полномочий Европейского Союза во Франции разделяют далеко не все, одним из "вражеских символов" крайне правые и крайне левые силы политического спектра объявили именно флаг ЕС.

Первое, что делает правопопулистская партия "Национальный фронт" при победе на местных выборах, — убирает сине-звездный флаг с "покоренных" зданий муниципалитетов. Как ненавистный символ "внешнего контроля" и главенства законов Евросоюза над местными.

В Национальной ассамблее — нижней палате парламента страны — знамя также мозолит некоторым глаза. "Сколько можно на него смотреть? Здесь заседает Французская Республика, а не Дева Мария", — заявил депутат левого толка Жан-Люк Меланшон, кстати, в течение восьми лет являвшийся и членом Европарламента. При чем тут Дева Мария?

12 звезд ≠ 12 апостолов

Некоторым кольцо из звезд напоминает нимб, а их количество — число апостолов. В действительности все сложнее.

Изначально на флаге должно было быть 15 звезд, согласно количеству членов Совета Европы в 1955 году. Но тогдашняя ФРГ возмутилась, поскольку это означало бы признать независимым государством входивший в Совет Европы протекторат Саар (ныне — федеральная земля Саар), отделенный от Германии после Второй мировой войны. По той же причине Францию не устраивали 14 звезд — она ратовала за преобразование протектората Саар в буферное государство.

Изображать 13 звезд на флаге не хотел никто из-за суеверий, связанных с этим числом. Так звезд на знамени Совета Европы, унаследованном Евросоюзом вместе с гимном, стало 12.

И все же, даже вопреки историческим фактам и своему членству в Европарламенте, Меланшон при поддержке своей фракции добивался запрета на использование флага ЕС в Национальной ассамблее. Очевидно, безуспешно. А попало туда знамя лишь при прошлом президенте Франции Франсуа Олланде — вместе с парламентским большинством социалистов. До этого, при Николя Саркози, консервативный глава парламента отверг просьбу о демонстрации в ассамблее символа, вызывающего столь противоречивые чувства у французов.

Однако что будет, если однажды флаг ЕС снова исчезнет из Национальной ассамблеи Франции? Ничего. Поскольку 52-я статья Лиссабонского договора не станет юридически обязывающей даже после того, как ее подпишет президент Макрон. Кстати о "внешнем контроле".