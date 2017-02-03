Возможный посол США пообещал кардинальную смену политики в отношении ЕC

Тед Маллох подверг критике создание еврозоны и предрек выход из ЕС еще двух стран. По его словам, Вашингтону выгоднее работать с отдельными странами Евросоюза в двустороннем формате.

Вашингтон стал более осторожным в том, что касается международных организаций, заявил Маллох. "С точки зрения США, часто лучше работать с отдельными странами ЕС в двустороннем формате. По правде говоря, тогда США остаются в выигрыше", — признал он.

Кандидат-предсказатель

Создание еврозоны Маллох считает "ошибочным экспериментом" и предсказывает, что Великобритания будет не последней страной, которая выйдет из ЕС. По его мнению, ЕС могут покинуть еще два государства.

Тед Маллох считается возможным кандидатом на пост посла США в Евросоюзе, он также сам заявлял об этом. Официального подтверждения того, что он займет данный пост, пока нет.

Маллох является основателем и главой консалтинговой компании Global Fiduciary Governance LLC, а также профессором-исследователем при Йельском университете.