"Возможность стать не только человеком, который хорошо сбивает самолеты": как Захарченко руководил ДНР и воевал в Донбассе

Похороны главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в пятницу в центре Донецка, состоятся в понедельник 3 сентября.

Захарченко взорвали в кафе "Сепар" в центре Донецка на бульваре Пушкина. Формально заведение принадлежит охранникам убитого главы ДНР, но по факту контролировалось им самим. Он часто бывал в этом заведении, привозил туда московских гостей республики. Сообщается, что к организации покушения может быть причастен один из охранников Захарченко, пропавший из кафе за несколько минут до взрыва.

Предположительно, Захарченко заехал туда помянуть умершего накануне Иосифа Кобзона. В четверг лидер ДНР возложил букет цветов к его памятнику в Донецке (он был поставлен при жизни певца, уроженца Донбасса) и объявил в республике трехдневный траур, который в итоге стал трауром по нему самому.

Соболезнования в связи с гибелью главы ДНР вечером в пятницу принес президент России Владимир Путин. "Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса, — отметил Путин, официально встречавшийся с Захарченко один раз, в ноябре 2017 года, обсуждая обмен пленными между республиками и Украиной. — В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вёл за собой людей".

Смерть перед выборами

Сразу после смерти Захарченко встал вопрос о том, кто сменит его во главе ДНР. "Это очень сложный вопрос, который сейчас будет обсуждаться", — сказал в пятницу Би-би-си первый руководитель самопровозглашенной республики, российский политтехнолог Александр Бородай, отвечая на вопрос о возможном новом лидере ДНР. В соответствии с конституцией самопровозглашенной республики, "в случае досрочного прекращения полномочий главы их временно исполняет первый заместитель председателя совета министров".

Самым известным и влиятельным заместителем Захарченко был министр доходов и сборов Александр Тимофеев, известный под позывным "Ташкент". Последние четыре года именно этот человек фактически контролировал все финансовые потоки в республике. Однако в момент взрыва в "Сепаре" Тимофеев находился рядом со своим шефом и получил тяжелые ранения. В пятницу вечером стало известно, что он пришел в сознание, находясь в больнице, и письменно отвечает на вопросы следователей, поскольку говорить пока не в состоянии.

Из оставшихся двух заместителей, Екатерины Матющенко (министр финансов) и Дмитрия Трапезникова, исполняющим обязанности главы республики стал последний.

Трапезников известен тем, что до начала войны в 2014 году работал менеджером в футбольном клубе "Шахтер" Рената Ахметова и других его бизнес-структурах. Короткое время занимал место заместителя главы Петровского района Донецка. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины Трапезников примкнул к сепаратистам и какое-то время возглавлял Тельмановский район ДНР, после чего перешел на работу в администрацию главы республики.

Новый и.о. главы республики еще не заявил о своем намерении идти на выборы, а также о том, когда они состоятся и состоятся ли в принципе. Формально они должны пройти в ноябре 2018 года. В июне Александр Захарченко заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок, а в начале августа, выступая на республиканском телевидении, заявил: "В 2014 году кресло, в котором я сижу, — это была раскаленная сковорода, сесть в которое никто не захотел даже под угрозой смертной казни. Сейчас, в 2018 году, все больше желающих посидеть в этом кресле, когда ситуация стабилизировалась".

Составить конкуренцию главе республики планировал бывший командир батальона "Восток" и экс-глава совбеза республики Александр Ходаковский, в последние годы находившийся в оппозиции к Захарченко. "Упокой, господи, душу раба твоего Александра, прости ему все согрешения вольные и невольные, даруй ему царствие небесное", — написал Ходаковский в своем Телеграм-канале через несколько часов после взрыва в кафе "Сепар".

Официально предвыборная кампания в ДНР еще не объявлена. В СМИ неоднократно появлялась информация, что российские кураторы самопровозглашенных республик не видят в проведении выборов большого смысла и не хотят выделять на них финансирование, а некоторые донецкие политики предлагали внести изменения в конституцию, продлив полномочия главы республики с 4 до 5 лет. Проголосовать за эти изменения донецкие депутаты так и не успели, и непонятно, имеет ли эта инициатива смысл после гибели Захарченко.

Не слышно ничего и о выборах в соседней Луганской республике, где избранный одновременно с Захарченко на пост главы ЛНР Игорь Плотницкий был смещен в результате военного переворота в ноябре 2017 года, после чего был вынужден бежать в Россию. Республику с тех пор возглавляет бывший глава министерства госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник. В пятницу вечером на сайте главы ЛНР появилось сообщение: "В гибель Александра Захарченко невозможно поверить. Этот теракт — яркое подтверждение, что в своей бесчеловечной, лютой борьбе против свободы и независимости террористы не останавливаются ни перед чем. Александр Захарченко — пример человека, чья сила воли, доблесть и любовь к своей Родине были настолько велики, что он в любой момент был готов пожертвовать собой ради мира и независимости своего народа, своей страны".

Руководитель военного времени

Александр Захарченко возглавил самопровозглашенную республику в августе 2014 года, в разгар ожесточенных боев на востоке Украины, которые завершились тяжелым поражением украинской армии под Иловайском.

По заявлению руководства ВСУ, ход военной операции переломили подразделения регулярных войск Российской Федерации, перешедшие границу и принявшие участие в боевых действиях.

Россия отвергла обвинения в оказании помощи сепаратистам, назвав конфликт в Донбассе внутренним делом Украины. Тогда же в руководстве самопровозглашенной республики началась ротация — россиян, считавшихся в ДНР "посланцами Москвы", стали снимать с ключевых постов, а на их места назначать местных уроженцев. Так, Игорь Гиркин (Стрелков) оставил пост министра обороны, а Александр Бородай — пост председателя совмина. Именно эта должность и досталась Александру Захарченко, выходцу из Донецка.

Никакого политического опыта у Захарченко до этого не было. До войны он окончил местный техникум, учился на юриста, но не доучился, был бизнесменом средней руки (в руководстве Украины говорят, что до войны он торговал куриными окорочками на донецких базарах, но это, возможно, лишь эпизоды его предпринимательской деятельности), а с началом военного конфликта стал полевым командиром, возглавив подразделение "Оплот".

Тем не менее, Захарченко быстро и без особых проблем утвердили на посту председателя совмина, и он начал готовиться к назначенным на ноябрь выборам главы ДНР.

Особым ораторским искусством Захарченко не отличался, на предвыборной встрече со студентами мог запросто сказать: "Это могла быть и моя альма-матер, но я был дураком и не поступил". Или, отвечая на вопрос о будущем военных кафедр, посоветовать всем студентам отправляться на передовую: "Вы, как мужчины, должны хорошо разбираться в оружии, копать окопы. У вас есть уникальная возможность стать не только человеком, который хорошо сбивает самолеты, но и хорошим снайпером, артиллеристом, танкистом".

Тремя месяцами ранее над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг" и упоминание о сбитых самолетах выглядело не очень удачным шагом для политика. Захарченко это не помешало — на выборах он набрал больше 75% голосов. Правда, это голосование ни одна из стран-членов ООН не признала, а российские власти ограничились выражением уважения к выборам.

"Вопрос хороший, но долгий"

Заниматься политическими и экономическими вопросами глава ДНР не любил и куда охотнее говорил о боевых действиях и необходимости возврата под контроль республики всей Донецкой области (сейчас ДНР занимает около 30% ее территории). В феврале 2015 года во время штурма Дебальцево Захарченко выезжал на передовую, где получил ранение.

Через несколько месяцев после заключения вторых Минских соглашений Захарченко, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, что делать, если и они не будут соблюдаться и диалог с Киевом зайдет в тупик, говорил: "Вам честно сказать? Сделать еще пару мариупольских котлов, после которых украинская сторона очень хорошо начинает общаться". Он также повторял тезис Владимира Путина о том, что главная цель переговоров в Минске "заставить Киев воспринимать нас как сторону переговорного процесса".

Тогда же он рассказывал, что не верит, будто Минский процесс может привести к реинтеграции территорий республик обратно в состав Украины, и продолжал настаивать, что проект "Новороссия" — это не проект, "для меня это жизнь". Понимая, что ДНР и ЛНР в их нынешнем виде никто в мире никогда не признает, Захарченко продолжал верить: "Как дальше будет с мировым сообществом, это вопрос, конечно, хороший, но, наверное, долгий. Новороссию, думаю, быстрее признают. То, что мы понимаем под Новороссией — это территория побольше некоторых европейских стран".

За четыре года во главе ДНР он несколько раз обещал вернуть под контроль республики освобожденные Украиной Мариуполь, Славянск, Краматорск, но на активные наступательные действия не решился.

Управление разрушенной экономикой региона он фактически целиком доверил своей "правой руке" Александру Тимофееву, получившему при взрыве в кафе "Сепар" ранения. Активно поучаствовать в хозяйственной жизни республики Захарченко попытался весной 2017 года. В это время, по данным газеты "Коммерсант", в Москве приняли решение передать все крупные заводы на территории республик предположительно под внешнее управление бежавшего вместе с Виктором Януковичем из Киева олигарха Сергея Курченко. Захарченко активно возражал против этого решения, заявляя, что контроль над предприятиями должен остаться у руководства республик, но сделать в итоге ничего не смог.

В продолжающемся все эти годы Минском процессе глава ДНР также не участвовал, представителем республики на переговорах был Денис Пушилин. Он же отвечал за взаимодействие с московскими кураторами республики.

После военного переворота в Луганске и бегства Игоря Плотницкого в Россию в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что вскоре может смениться и политическое руководство в Донецке. Последний раз о возможной отставке Захарченко активно говорили в начале лета 2018 года, но он к намекам не прислушался, сделав заявление о намерении выдвигаться на второй срок.

После взрыва в кафе "Сепар" донецкие власти уже по традиции возложили ответственность за случившееся на украинских диверсантов. В свою очередь, в Службе безопасности Украины предположили, что Захарченко стал жертвой внутренних конфликтов ДНР.