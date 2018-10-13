Возможность консервации МКС рассматривает специальная группа



”Создана подкомиссия, которая займется рассмотрением вариантов дальнейшей эксплуатации МКС. Речь идет как об изучении негативного сценария консервации станции, так и разработки нового графика полетов”, — сказал источник.

Он также отметил, что подкомиссия работает в тесном взаимодействии с иностранными партнерами.

Ранее источник назвал дату старта очередной экспедиции на МКС.