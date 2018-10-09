Возбуждено дело о хищении 188 млн рублей, выделенных институту Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что в ходе расследования было установлено, что ООО ”Радиострой” получило авансы от института на общую сумму в 188 млн рублей в 2012-2013 годах. Обязательства, взятые по производству работ для института, выполнены не были, однако платеж после этого ООО ”Радиострой” не вернуло.

В Генпрокуратуре также отметили, что сотрудники института не приняли каких-либо мер по возврату авансов по банковским гарантиям, сделав невозможным их взыскание. Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).