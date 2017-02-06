Вова или не Вова? Леонид Парфенов: у России не очень получается быть манящим центром "русского мира"

Почему с Запада в Россию соотечественники редко возвращаются? Может ли ассимиляция по доброй воле довести до добра? Тележурналист Леонид Парфенов ответил на вопросы портала Delfi.lv накануне рижской премьеры своего документального фильма "Русские евреи. Фильм первый. До революции".

Пятикратный лауреат российской национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ, российский журналист и телеведущий, автор и создатель проектов "Намедни" и "История Российской империи", а также множества телефильмов , в числе которых "Живой Пушкин", "Птица Гоголь", "Хребет России" и "Глаз Божий" приедет в Ригу 15 февраля, чтобы в рамках проекта Катерины Гордеевой "Открытая лекция" представить в кинотеатре Splendid Palace свой новый телефильм.

Леонид Парфенов расскажет об идее проекта, о том, какой ему видится роль евреев в истории Российской империи, что ждать от следующих серий и какими он видит вклады разных народов в историю своей большой страны. После лекции и показа Парфенов ответит на вопросы зрителей.

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Фильм "Русские евреи. До революции" создан студией "Намедни" в партнерстве с Genesis Philanthropy Group / фондом "Генезис" и демонстрируется в Риге на русском языке с английскими субтитрами.

- Традиционный вопрос: что вас связывает с Латвией?

- В советское время я, как питерский студент, ездил в Таллинн, Ригу и Вильнюс: ночь в поезде, с утра до вечера помотаться по "как бы загранице" и снова ночь в поезде. Работал я всегда, так что лишние 15 рублей заводились часто. Но в Таллинн было ближе и там вроде "заграничнее", так что обычный маршрут туда пролегал.

В Риге и Вильнюсе я при СССР был раза два, максимум — три. В "переходное" время приезжал в январе 1991-го и в тогдашней первой программе "Намедни" у меня про рижские события был спецвыпуск, а в 1992-м я в своем цикле "Портрет на фоне" делал проект с Анатолием Горбуновым — как раз про переходные проблемы.

Сейчас тоже чаще всего из трех балтийских стран бываю в Эстонии — может, потому что родом из Вологодской области, той части русского Севера, жителей которого называют "чухонью". Как-то я был в жюри КВН в Юрмале, также приезжал в Ригу с одним из томов книжного проекта "Намедни" и, помню, подписывал книгу господину Ушакову — вот и все приезды за последние лет 15.

- Не возникало мысли перебраться в одну из балтийских стран, подобно многим вашему давнему соратнику Артемию Троицкому, который живет в Эстонии, утверждая, что в России ему "тревожно и зыбко"?

- Нет, не возникало. У меня в последнее время в среднем выходит в России в год по одному фильму и по одной книге и, хотя я много колешу по свету, все дела мои в Москве. Конечно, что-то можно делать и "в удаленном доступе" и так получается уже сейчас, но переехать — это другое.