Восток или Украина: в США назвали возможные места начала Третьей мировой

”Пока что этот конфликт разворачивается в обменах горячей риторикой, тарифами и другими различными торговыми санкциями. Соединенные Штаты и Канада недавно обострили конфликт, арестовав руководителя китайской технологической компании Huawei, что привело к контрмерам со стороны Китая в отношении граждан Канады и американских фирм”, — указывают специалисты.

Тем не менее, по мере ухудшения отношений между двумя странами одна или другая сторона может решить выйти за рамки валют, слов и юридических документов, уверены авторы. Второй локацией значится Украина.

”Мир вспомнил про Украину, когда инцидент в Азовском море привел к выстрелам, тарану и задержанию двух украинских патрульных судов. Перехват вновь вызвал эскалацию кризиса, который тлеет последние пару лет. Учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, даже небольшой сдвиг может поставить под угрозу хрупкий баланс, который держался в течение последних нескольких лет, что может привести к хаосу в Восточной Европе”, — приводит издание пояснения политологов.

ой момент перерасти в открытый конфликт. Да и лидер Саудовской Аравии неоднократно демонстрировал склонность к риску”, — подчеркивают эксперты.

От Корейского полуострова авторы материала также советуют держаться подальше. При этом они признают, что напряженность в этом районе значительно снизилась за последний год, поскольку лидер КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал некоторую сдержанность в отношении испытаний ядерных и баллистических ракет, а президент США Дональд Трамп смягчил свою риторику о противостоянии с Северной Кореей.

Накануне в британском издании The Daily Express появился материал под названием ”Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам”, передает НСН.

Как указывается в заметке, фрегат России движется в сторону Азовского моря на фоне ”третьей мировой войны между Москвой и Украиной”. Также допускается возможность, что кризис между странами в регионе может перерасти в открытое противостояние.

Кроме того, приводятся слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая подчеркнула, что присутствующие в указанном районе силы России необходимы для обеспечения безопасности, в том числе и для охраны Крымского моста.

За три дня до этого сообщалось, что страны Запада опасаются возможного возрождения советских военных баз на Кубе. Об этом писала британская газета The Daily Star со ссылкой на экспертов Фонда Джеймстаун, американского ”мозгового центра”. Россия может возродить военные базы на ”Острове Свободы” в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

”Третья мировая война: Путин возрождает советские военные базы на Кубе в ответ на ядерные угрозы Трампа”, — гласил заголовок статьи.

Эксперты в Фонде Джеймстаун считают, что речь может идти о центре радиоэлектронного наблюдения в Лурдесе, закрытого в 2002 году. Этот центр был главным разведывательным объектом СССР, а после и РФ на Кубе.

Предположения о возрождении базы на Кубе начали звучать на фоне визита кубинского президента Диаса-Канеля Бермудеса в Москву. Глава ”Острова Свободы” обсуждал с президентом России Владимиром Путиным сотрудничество между Москвой и Гаваной. В частности, два лидера обсудили возможное военное сотрудничество между странами.

Ранее руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров заявил, что Россия готовится к третьей мировой войне. По его словам, первым делом она намерена захватить Украину, а потом — Польшу и Прибалтику, передает ФАН.