Восстанавливающемуся после отравления "Новичком" Скрипалю стало хуже

Россиянин находится дома под постоянным наблюдением врачей. Те в свою очередь опасаются, что 67-летний мужчина вряд ли когда-нибудь полностью избавится от последствий химической атаки. Знакомый с делом Скрипалей источник в полиции подтвердил, что пострадавший еще ”некоторое время” продолжит получать медицинскую помощь.

Собеседник газеты признал, что никто не знает, что будет со Скрипалем, поскольку сведений о влиянии яда, примененного против него, очень мало. ”Само вещество, скорее всего, выведется [из организма], но последствия его воздействия могут сохраняться долго”, — считает доцент Ноттингемского университета Уэйн Картер (Wayne Carter).

Скрипаль, в отличие от своей дочери Юлии, также пострадавшей от яда, после покушения не появлялся на публике. Это дало основания подозревать, что он скончался, однако лондонская полиция опровергает эти слухи, пишет Daily Mail.

Скрипали, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом ”Новичок” в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.