Воспитательнице Чудновец отменили приговор за репост ролика

Президиум Курганского областного суда отменил приговор екатеринбургской воспитательнице Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка.

Ранее заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор Чудновец, в котором просил отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Чудновец была осуждена по уголовному делу о распространении детской порнографии. Летом 2015 года она сделала репост видео издевательств над обнаженным ребенком в детском лагере. Она объяснила, что хотела привлечь внимание к проблеме.

Катайский районный суд в ноябре прошлого года приговорил Чудновец к шести месяцам лишения свободы.

В декабре Курганский областной суд снизил наказание с шести до пяти месяцев. Прокуратура просила суд заменить наказание на другое, не связанное с лишением свободы.