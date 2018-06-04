"Воскресший" Аркадий Бабченко просит по 50 тысяч долларов за интервью с ним

"Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. "Гривен?" — робко уточнила Лена. "Долларов", — уверенно произнес Аркадий и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!" — написала главред издания "ГОРДОН".

Бацман отметила, что когда правоохранительные органы сообщили об убийстве Бабченко, она инициировала сбор средств для его семьи.

"Когда Аркадия Бабченко убили, и я узнала, что у него осталось шесть приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью", — отметила журналистка.

В комментариях к посту Бабченко заявил, что рейтинг программы "БАЦМАН" — "не самое главное, о чем он сейчас думает".

"Я не могу даже включить телефон, потому что звонки идут потоком. Я устал. Дайте мне отдохнуть, пожалуйста. Я написал об этом открытый пост, если вы думаете, что вы сейчас выкладываете какую-то жаренную новость, — это не так. Я понимаю ваше желание, но и вы меня поймите, пожалуйста", — написал журналист.

Позже он добавил еще одно сообщение: "Или можете отдать мне свою зарплату, например, если придерживаетесь мнения, что работать бесплатно для вашего канала — это нормально. Мне жизнь надо заново строить. Ничего не буду иметь против".

Бацман ответила Бабченко, что не получает зарплату на телеканале "112 Украина".

"Вы единственный человек, из-за которого я всего за несколько дней испытала такие сильные и разные эмоции: я была раздавлена новостью о вашей смерти, потом радовалась со всей страной вашему чудесному воскрешению, но сегодня, когда Лена передала ваш утренний разговор, я на минуту просто потеряла веру в человечество. Если вы по какой-то причине (любой) не хотите давать интервью, вы можете просто сказать об этом. Вообще нет никаких проблем. Тем более коллегам. Но рассказывать о суммах и начинать торговаться… Зачем? И по поводу моей зарплаты на "112-м канале". Я не сотрудник канала и не получаю зарплату у них, мы просто делаем совместный проект с нашим изданием "ГОРДОН", — написала журналистка.

Во вторник, 29 мая, правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве.