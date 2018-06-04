04.06.2018, 15:45

"Воскресший" Аркадий Бабченко просит 50 тысяч долларов за интервью с ним

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rus.delfi.ee
EST 25
Arkadi Babtšenko
Arkadi BabtšenkoFoto: GENYA SAVILOV, AFP

Главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман хотела пригласить российского журналиста Аркадия Бабченко, чье убийство на прошлой неделе инсценировали украинские спецслужбы, в свою программу на телеканале "112 Украина", но он соглашается на интервью только за деньги.

Проживающий в Украине российский журналист Аркадий Бабченко сейчас соглашается на интервью только за деньги. Об этом в Facebook сообщила главный редактор интернет-издания "ГОРДОН", ведущая программы "БАЦМАН" на телеканале "112 Украина" Алеся Бацман.

Бацман напомнила, что осенью прошлого года Бабченко был гостем ее программы. Сегодня редактор "ГОРДОН" Елена Посканная опять позвонила журналисту, чтобы пригласить его на завтрашний эфир к Бацман.

"Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. "Гривен?" — робко уточнила Лена. "Долларов", — уверенно произнес Аркадий и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!" — написала главред издания "ГОРДОН".

Бацман отметила, что когда правоохранительные органы сообщили об убийстве Бабченко, она инициировала сбор средств для его семьи.

"Когда Аркадия Бабченко убили, и я узнала, что у него осталось шесть приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью", — отметила журналистка.

В комментариях к посту Бабченко заявил, что рейтинг программы "БАЦМАН" — "не самое главное, о чем он сейчас думает".

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"Я не могу даже включить телефон, потому что звонки идут потоком. Я устал. Дайте мне отдохнуть, пожалуйста. Я написал об этом открытый пост, если вы думаете, что вы сейчас выкладываете какую-то жаренную новость, — это не так. Я понимаю ваше желание, но и вы меня поймите, пожалуйста", — написал журналист.

Позже он добавил еще одно сообщение: "Или можете отдать мне свою зарплату, например, если придерживаетесь мнения, что работать бесплатно для вашего канала — это нормально. Мне жизнь надо заново строить. Ничего не буду иметь против".

Бацман ответила Бабченко, что не получает зарплату на телеканале "112 Украина".

"Вы единственный человек, из-за которого я всего за несколько дней испытала такие сильные и разные эмоции: я была раздавлена новостью о вашей смерти, потом радовалась со всей страной вашему чудесному воскрешению, но сегодня, когда Лена передала ваш утренний разговор, я на минуту просто потеряла веру в человечество. Если вы по какой-то причине (любой) не хотите давать интервью, вы можете просто сказать об этом. Вообще нет никаких проблем. Тем более коллегам. Но рассказывать о суммах и начинать торговаться… Зачем? И по поводу моей зарплаты на "112-м канале". Я не сотрудник канала и не получаю зарплату у них, мы просто делаем совместный проект с нашим изданием "ГОРДОН", — написала журналистка.

Во вторник, 29 мая, правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве.

30 мая стало известно, что убийство Бабченко было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Он вышел к журналистам во время брифинга главы СБУ Василия Грицака.

В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали организатора покушения.

Действия украинских спецслужб раскритиковали международные журналистские и правозащитные организации. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов заявил, что инсценировкой убийства Бабченко украинские власти подорвали доверие к себе.

За прошедшую неделю Бабченко дал несколько интервью, в том числе "Русской службе BBC" и телеканалу "Дождь". В этих интервью он сказал, что, соглашаясь на спецоперацию спецслужб, не думал о своей репутации как журналиста, а спасал свою жизнь.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства Бабченко следствие получило список из 47 человек, которых также планировали убить. За убийство некоторых из них, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн.

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