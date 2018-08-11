11.08.2018, 16:35

Восемь месяцев в застенках "Исламского государства": полное расчеловечивание и садизм

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bbcrussian.com
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Sunniitlik võitlusgrupp Mujahideen Army treenib ISISe vastu võitlemiseks.
Sunniitlik võitlusgrupp Mujahideen Army treenib ISISe vastu võitlemiseks.Foto: Jacob Simkin/SIPA

Фотожурналист Рикардо Гарсия Виланова вернулся в Сирию, чтобы посетить тюрьму, где он провел 8 месяцев.

"Это не Ирак или Ливия, это нечто иное"

"Каждый день там гибнут более 30 человек… Добро пожаловать в Турцию, но дальше ехать не торопитесь — пересидите пару-тройку дней, чтобы решить, действительно ли вам хочется попасть в Сирию. Там убивают".

Эти слова Надира, бывшего сирийского баскетбольного тренера, превратившегося в проводника-контрабандиста, были обращены к испанскому журналисту Рикардо Гарсия Виланове и его коллеге Хавьеру Эспинозе, которые пытались нелегально пробраться в Сирию в конце 2011 года.

Через несколько месяцев после этого экстремистские группировки перехватят начавшееся за год до того восстание против Башара Асада, и в стране разгорится военный конфликт — один из самых кровавых со времен Второй мировой войны. Полмиллиона человек погибнут и 6 миллионов станут беженцами.

Но тогда об этом еще не было известно.

К тому времени Гарсия Виланова уже начнет свое путешествие по Сирии, которое в конце концов приведет его в руки боевиков "Исламского государства", в чьей тюрьме ему придется провести долгие восемь месяцев. Вот его история.

Первый контакт

После того, как джихадистские группировки в Сирии набрали силу, кратковременные задержания журналистов — на несколько часов или дней — стали обычным делом. Но при наличии хороших контактов в регионе можно было работать без особых проблем поблизости от них.

В то время контроль над городами джихадисты осуществляли совместно с более влиятельной на тот момент Свободной армией Сирии.

Все резко изменилось после того, как группировка "Исламское государство"* стала набирать все большее влияние и силу.

Впервые я непосредственно столкнулся с ними в Алеппо во второй половине 2012 года, когда они еще не успели оформиться в единое движение, а представляли собой разрозненную смесь из сирийцев и иностранцев.

В то время я ночевал в доме у моего друга Ясера — единственного квалифицированного врача, оставшегося в больнице, когда город окружили войска Асада, подвергавшие Алеппо интенсивным бомбежкам и обстрелам.

К тому времени я жил в Алеппо уже несколько месяцев и успел обзавестись достаточно прочными связями, чтобы не беспокоиться из-за ИГ. По крайней мере, мне так казалось.

Однажды ночью боевики ИГ ворвались в дом к Ясеру и увели меня. Я провел в заключении у них 11 дней.

Сирийская свободная армия все еще была сильна в городе. Они связались с ИГ и потребовали освободить меня, пригрозив им смертью в противном случае.

Меня отпустили, и я остался в Алеппо еще на три недели, чтобы завершить работу, которой тогда занимался.

Захват

В 2013 году мы вместе с моим коллегой Хавьером Эспинозой отправились в город Дейр-эз-Зор.

Мы сопровождали Свободную сирийскую армию, но баланс сил в то время уже начал смещаться в сторону ИГ. Чтобы добраться до города, нужно было пройти не менее шести блокпостов "Исламского государства".

Мы слышали истории о похищениях и видели, как боевики ИГ обстреляли небольшой автобус, набитый людьми.

Тюрьма ИГ

Проведя три недели в Дейр-эз-Зоре, мы попытались покинуть город на автомобиле Свободной сирийской армии с четырьмя вооруженными охранниками. Боевики ИГ попросту остановили нас на одном из блокпостов и увели в близлежащее здание.

Здесь мы провели первые 15 дней нашего восьмимесячного заточения.

После этого нас перемещали в различные тюрьмы ИГ на севере Сирии. Там людей пытали и убивали ежедневно.

Таким был новый безумный и фантасмагорический мир, выстроенный "Исламским государством". Место, где детей наказывали электротоком за курение, или где могли запытать до смерти рядового больничного работника.

В этих тюрьмах перед нами открылся совершенно новый уровень расчеловечивания и садизма. Несколько месяцев спустя мы наконец встретились с остальными западными заложниками ИГ.

Другие заложники

У меня сложились особенно дружеские отношения с одним из заложников — мы знали друг друга еще со времени войны в Ливии в 2011 году, а также вместе участвовали в нескольких поездках по Сирии.

За день до его похищения мы были вместе в Алеппо. Я планировал остаться еще на несколько дней в городе, а он решил уехать.

На следующий день мне позвонил его друг и сказал, что он не прибыл к месту назначения. Поначалу я не придал этому значения: мы думали, что он объявится через пару дней — в то время это было не так уж необычно.

Теперь же он находился в одной камере со мной.

Позже он был убит нашими похитителями.

Освобождение

День моего освобождения был таким же сюрреалистичным, как и все месяцы, проведенные в заключении.

Меня и Хавьера отвезли к турецкой границе и, стоя у нас за спиной, велели двигаться вперед. Увидев нас, турецкие пограничники начали стрелять — они, вероятно, подумали, что мы — джихадисты, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Никто из нас не сомневался, что лучше рискнуть получить пулю, чем вернуться назад к психопатам из ИГ.

История закончилась безумной сценой с чиновником турецкой погранслужбы, который попытался нас оштрафовать за незаконный въезд в страну.

Мы ничего не заплатили.

Хроники "Исламского государства"

После освобождения я решил продолжить свой фотопроект, которым начал заниматься в 2011 году. Но теперь это было уже не о революции, а об ИГ.

Эта организация превратилась в главного врага.

Ей были подконтрольны три столицы в ее так называемом халифате — Сирт в Ливии, Мосул в Ираке и Ракка в Сирии.

Я фотографировал бои в этих трех городах, а также в Синджаре в Ираке, Кобани и Тель-Маре в Сирии, так же как и массовый исход сирийцев, продолжающийся последние семь лет.

Поэтому я решил отправиться в Сирию в четвертый раз — теперь уже вместе со съемочной группой Би-би-си. Мы планировали встретиться с задержанными там двумя предполагаемыми "битлами" (ячейка боевиков "Исламского государства", состоявшая из четырех человек из Лондона, которые были тюремщиками и палачами иностранных заложников).

Встреча с "Битлами"

За последние несколько лет мне не раз предоставлялся случай пообщаться с арабскими и европейскими джихадистами, в том числе с женщинами из Европы, которые бросали свою тихую размеренную жизнь в Италии, Германии или Франции и присоединялись к ИГ.

Но шанс поговорить с Александа Коти и Эль-Шафи Эльшейхом — это было для меня что-то новое.

За годы, что я освещаю этот конфликт, мне приходилось видеть джихадистов, которые отдавали жизнь за свою веру. Но было и множество бежавших в последние дни боев в Сирте на лодках, двоюродный брат самого аль-Багдади, пытавшийся скрыться из Мосула, или забитые под завязку автобусы, покидающие Ракку.

Коти и Эльшейх, которые считались элитой ИГ, в итоге предали свои идеалы и попытались сбежать в Турцию.

Не каждый способен умереть так же, как жил. Эти были самыми подлыми и презренными из всех.

Война выявляет все самое худшее и лучшее в людях, потому что правила поведения, принятые в нормальном обществе, законы и ответственность за их нарушение более не действуют.

Дело не в том, что война меняет человека, а в том, что она показывает, кто мы есть на самом деле.

Предстать перед судом

Рикардо Гарсия Виланова, сопровождавший корреспондента Би-би-си Квентина Соммервиля, смог встретиться с двумя задержанными джихадистами, которые, как он считает, держали его в заложниках, а также на совести которых пытки и убийства еще по меньшей мере 27 захваченных иностранцев.

Коти и Эльшейх, задержанные в январе курдскими ополченцами, поддерживаемыми США, отказались отвечать на его вопросы и немедленно прекратили разговор.

Пока неясно, где именно эти двое предстанут перед судом, но если их экстрадируют в США, им грозит смертная казнь.

Однако Гарсия Виланова против смертной казни для своих бывших надзирателей. Он считает, что они должны провести остаток своей жизни в тюрьме в тех же условиях, в которых они держали своих предполагаемых жертв.

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