10.01.2018, 20:20

Восемь конфликтов, которые угрожают миру в этом году


rus.DELFI.lv
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Непредсказуемая…
KOREA-USA/
Foto: POOL, Reuters/Scanpix

Возможность серьезного военного конфликта между США и Ираном или КНДР, громкая кибератака или теракт в одной из стран Запада — такие предположения по поводу самых серьезных международных угроз наступившего года сделали в ежегодном исследовании организации "Совет международных отношений".

Организация уже в десятый раз составила подобный прогноз на ближайший год. Как обычно, западные эксперты основное внимание уделили тем вызовам, которые могут затронуть США. Аналитики оценили вероятность различных потенциальных конфликтов и их влияние на национальные интересы Америки. В большинстве случаев, они совпадают с западноевропейскими, в том числе и с интересами Латвии, а также влияют на глобальную политику.

Ниже — восемь наиболее вероятных вызовов мировому сообществу, которые, по версии "Совета международных отношений", могут случиться в 2018 году.

Непредсказуемая…
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