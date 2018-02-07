Восемь кандидатов в президенты России. Кто эти люди — коротко

Проверку подписей для регистрации кандидатом в президенты России прошли восемь человек, объявил ЦИК.

Би-би-си максимально коротко рассказывает о тех, чьи фамилии будут в бюллетенях на выборах 18 марта 2018 года.

Сергей Бабурин

Sergei Baburin Foto: Sergei Fadeichev, TASS

Кандидат от "Российского общенародного союза" Популярный политик девяностых. Сейчас не такой популярный.

Был депутатом Верховного совета РСФСР и Госдумы, и даже вице-спикером Думы, но все это было в конце 90-х — начале нулевых. Десять лет назад его работа в Госдуме завершилась, с тех пор больше ему никуда избраться не удалось.

Бабурин — основатель национал-консервативной партии "Российский общенародный союз", она же выдвинула его в президенты. Был одним из организаторов националистических "Русских маршей" в Москве.

Форма участия: от партии "Российский общенародный союз"

Результат на предыдущих выборах: не участвовал

Павел Грудинин

Pavel Grudinin Foto: Valery Matytsin, TASS

Кандидат от КПРФ Директор совхоза, неожиданно выдвинутый компартией. Любит Сталина, клубнику, носит усы.

Самый неожиданный участник президентской гонки — вплоть до выдвижения его кандидатуры на съезде КПРФ в конце декабря публично о своих намерениях не объявлял.

Директор "Совхоза имени Ленина" — одного из самых известных производителей клубники в России. Но до недавнего времени Грудинин не имел никакого отношения к коммунистам, в 2000 году был доверенным лицом кандидата Путина, до 2010 года состоял в "Единой России".

Лидер по количеству компромата и негативных сообщений в телеэфире. СМИ рассказывают о том, что он забыл указать зарубежные счета, отдыхал за границей, занимался продажей земель совхоза. Реагирует на критику довольно резко. Он также назвал Иосифа Сталина лучшим правителем за последние 100 лет.

Форма выдвижения: идет на выборы от КПРФ

Результаты на прошлых выборах: не участвовал

Владимир Жириновский

Vladimir žirinovski Foto: Alexander Shalgin, RIA Novosti

Кандидат от ЛДПР Эксцентричный популист. Идет на выборы в шестой раз. Однажды выставлял вместо себя своего охранника.

Бессменный лидер ЛДПР четыре раз был кандидатом в президенты России, один раз кандидатом в президенты РСФСР и ни разу не занял даже второго места.

Отказался от участия в выборах лишь однажды, в 2004 году, выставив вместо себя своего охранника Олега Малышкина.

Несмотря на поражения, продолжает выставлять себя на все выборы. Может, причиной тому государственное финансирование, которое партия получает за участие в выборах. А может, подаренное его институту здание в центре Москвы.

По данным опроса ВЦИОМ от 26-28 января, за Жириновского готовы проголосовать 5,9% опрошенных.

Форма участия: выдвижение от ЛДПР

Результаты на прошлых выборах:

1996: 5,7%

2000: 2,7%

2008: 9,35%

2012: 9,35%

Владимир Путин

Vladimir Putin Foto: Mihhail Klimentjev, AFP

Действующий президент Три раза был президентом, собирается стать в четвертый. И станет.

Собирается стать президентом в четвертый раз с 2000 года. Однажды он ненадолго покидал пост, оставив страну на четыре года Дмитрию Медведеву. А затем пошел на президентские выборы снова.

Критики обращали внимание, что выдвижение Путина на третий срок противоречит конституции, но ЦИК истолковал статью так, что нельзя выдвигаться на выборы более двух раз подряд.

Вероятнее всего, именно он и выиграет эти выборы. Соцопросы дают ему около 70% поддержки.

Форма участия: самовыдвижение

Результаты на прошлых выборах:

2000: 53%

2004: 71,31%

2012: 63,6%

Ксения Собчак

Ksenia Sobtšak Foto: Artjom Geodakjan, TASS

Кандидат от "Гражданской инициативы" Очень известна, не очень популярна. Согласовала участие в выборах с Путиным, но отрицает это.

Телеведущая с узнаваемостью больше 90%, дочь бывшего начальника Владимира Путина, губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Перед выдвижением Собчак встречалась с Путиным и обсуждала с ним свое выдвижение. По ее словам, он был недоволен. По сообщениям инсайдеров и СМИ, ее кандидатура была придумана в недрах Кремля, чтобы отвлечь внимание от оппозиционера Алексея Навального.

Выступает с самыми радикальными из всех кандидатов высказываниями. Называет аннексированный Крым украинским (юридически), выступает за права сексуальных меньшинств, критикует лидера Чечни Рамзана Кадырова и деятельность РПЦ.

Форма выдвижения: специально для выборов вступила в "Гражданскую инициативу" Андрея Нечаева, от которой и выдвигается.

Результат на предыдущих выборах: не участвовала

Максим Сурайкин

Maksim Suraikin Foto: Grigory Sysoev, Sputnik

Кандидат от "Коммунистов России" Товарищ Максим, единственный известный член партии-спойлера КПРФ.

"Коммунисты России" не имеют никакого отношения к второй по численности партии в России. Сурайкин зарегистрировал партию в 2012 году, когда стало возможным создавать партии численностью от 500 человек.

КПРФ, правопреемница КПСС, называет партию Сурайкина спойлером коммунистической партии. Однажды коммунисты из КПРФ даже судились с "Коммунистами России" за использование партийной символики, но проиграли.

Форма участия: от партии "Коммунисты России"

Результат на предыдущих выборах: не участвовал

Борис Титов

Boris Titov Foto: Sergei Fadeichev, TASS

Кандидат от Партии роста Уполномоченный при президенте, который соперничает с действующим президентом.

Уполномоченный президента по защите прав предпринимателей Борис Титов еще летом говорил, что на выборы идти не собирался, но передумал к декабрю. Семья Титова владеет заводом шампанских вин "Абрау-Дюрсо", а сам Титов долгие годы возглавлял совет директоров этой компании.

Титов — глава Партии роста. На думских выборах она набрала 1,29%. Его собственный рейтинг меньше 1% (0,3% по опросу ВЦИОМ от 26-28 января 2017 года).

Как сотрудник администрации президента Титов упоминается в "кремлевском докладе" Минфина США.

Форма участия: выдвижение от Партии роста

Результат на предыдущих выборах: не участвовал

Григорий Явлинский

Grigori Javlinski Foto: Iliya Pitalev, Sputnik

Кандидат от "Яблока" Популярный в девяностых лидер “Яблока”, ни разу не прошедшего в Госдуму за последние 15 лет.

Сооснователь партии "Яблоко" дважды участвовал в президентских выборах — в 1996-м и 2000 году.

В 2012 год третья попытка попасть в бюллетень не увенчалась успехом — ЦИК отказал ему в регистрации, ссылаясь на брак в подписях за выдвижение (по действовавшему в 2012 году закону кандидат от непарламентской партии должен был собрать 1 млн подписей).

По данным ВЦИОМ, поддержать его готовы 0,9% граждан.

Форма участия: выдвижение от партии "Яблоко"

Результаты на прошлых выборах:

1996: 7,34%

2000: 5,8%