08.05.2018, 08:55

Восемь фактов о новом президентском лимузине "Кортеж"

 (12)
bbcrussian.com
EST 7

На инаугурацию Владимир Путин проехал на новом лимузине "Кортеж". Этот автомобиль впервые показали публике. Путин сел в машину с госномером в776ус77rus и проехал на ней от Первого корпуса Кремля до Кремлевского дворца. Длина маршрута составила пару сотен метров.

Русская служба Би-би-си собрала восемь фактов о новом президентском лимузине.

1. Проект "Кортеж" был запущен в 2012 году. Единственный исполнитель госзаказа по этому проекту стало ФГУП "НАМИ" (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Из бюджета на проект потратили более 12 млрд рублей (192 млн долларов).

2. Лимузин получил название "Сенат-Лимузин". Он будет принадлежать к семейству машин, в которое также будут входить седан с таким же названием "Сенат" и микроавтобус "Арсенал", сообщает РИА Новости.

3. Кроме НАМИ свои проекты представили "Депо-ЗИЛ", компания Marussia Motors, ГАЗ. Однако все предложения отвергли по разным причинам, а Marussia Motors впоследствии и вовсе обанкротилась. В результате новый лимузин в НАМИ стали разрабатывать в партнерстве с Porsche Engineering Group.

4. Портал avto.vesti.ru со ссылкой на НАМИ сообщает, что для лимузина в России был разработан бензиновый двигатель V12 объемом 6,6 литра, максимальной мощностью 860 лошадиных сил и крутящим моментом 1300 Нм. Остальные двигатели (ранее Forbes сообщал о линейке из V8, V12 и L4) спроектированы Porsche. По данным телеканала Россия 24, на президентском лимузине установлен двигатель объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил.

5. Производство автомобилей "Кортеж" во всех модификациях организуют на площадке компании Sollers, основным акционером которой является Вадим Швецов. Рассматривались разные площадки, в том числе АвтоВАЗа, ЗиЛа и ГАЗа.

6. Ранее планировалось, что цена "Кортежа" в рознице составит 6-7 млн рублей, однако после того, как на нем проехал Владимир Путин, цена поднялась до 10 миллионов (160 тысяч долларов), заявил ио главы минпромторга Денис Мантуров. При определении розничной цены используют индикатор "премиальные автомобили минус 15%. "Он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса", — цитировал Мантурова Интерфакс.

7. Первые коммерческие заказы на автомобили проекта "Кортеж" будут принимать с конца августа-начала сентября этого года, в свободной продаже они появятся в следующем году. Минпромторг рассчитывает, что в рамках проекта после 2020 года в России ежегодно будет производиться до тысячи машин. В 2018 году 70 машин соберут для Федеральной службы охраны.

8. Хотя оформление кузова автомобиля и разрабатывалось специально для нового лимузина, но в нем прослеживаются черты британских автомашин марки Rolls Royce. В частности, он довольно сильно похож на машину Rolls Royce Phantom VIII. "Это стратегическое направление сформулировал товарищ Сталин. Он сказал: "Я хочу себе "Паккард". Ему сделали "Паккард" и назвали его "ЗиС". Ну и, поскольку нашего президента несколько раз уже тыкали носом, мол все-таки автомобильная держава, а вы на немецкой машине, он внял критике, и теперь у нас есть "Роллс Ройс", сделанный в нашей стране. Он теперь ездит на английской машине. Вместо американского "Паккарда" у нас теперь британский "Роллс-Ройс", — сказал Русской службе Би-би-си автомобильный обозреватель "Эха Москвы" Сергей Асланян.

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