Восемь человек погибли в крушении самолета под Хабаровском

Малый турбовинтовой самолет разбился в Аяно-Майском районе Хабаровского края, погибли восемь человек, находившихся на борту, сообщил глава администрации района Алексей Ивлиев агентству Интерфакс.



По его словам, из всех людей на борту уцелел один четырехлетний ребенок.

Самолет L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии" максимальной вместимостью 19 человек летел из Хабаровска в поселок Нелькан в малоосвоенной северной части края. Длина этого маршрута составляет около 1000 км.



Как сообщили агентствам в региональном МЧС, самолет пропал с экранов радаров и упал в двух километрах от места назначения.