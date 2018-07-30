30.07.2018, 11:30

Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи

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ИТАР-ТАСС
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Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Восемь человек погибли при пожаре частном жилом доме в Сочи. В настоящее время открытое горение полностью ликвидировано, его площадь составила 300 кв. м, причина возгорания выясняется. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось о семи жертвах пожара.

"В ходе тушения пожара в жилом доме обнаружение тело восьмого погибшего", — сказал источник. Сейчас пожарные проливают здание и разбирают сгоревшие конструкции.

Власти Сочи подтвердили гибель восьми человек. Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, вероятно, из стран СНГ, сообщили в мэрии города-курорта.

"В результате пожара погибли восемь человек. Трое, в том числе 16-летний подросток, сейчас с ожогами и травмами различной степени тяжести находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно, из стран СНГ", — говорится в сообщении.

В мэрии также отметили, что изначально загорелся навес заведения общепита, после чего огонь перекинулся на временную металлическую конструкцию. "На месте выяснилось, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД", — добавили представители городских властей.

По их данным, договор аренды на этот участок был заключен с компанией "РЖД". "Ее представитель сейчас находится на месте происшествия. Все обстоятельства и причины пожара выясняются", — отметили в мэрии. По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 05:40 мск. Возгорание произошло в частном доме на улице Просвещения, 81, в Адлере. В ликвидации пожара были задействованы 62 человека, 19 единиц техники, в том числе от МЧС — 32 человека, 9 единиц техники.

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