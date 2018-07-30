Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи

Восемь человек погибли при пожаре частном жилом доме в Сочи. В настоящее время открытое горение полностью ликвидировано, его площадь составила 300 кв. м, причина возгорания выясняется. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось о семи жертвах пожара.

"В ходе тушения пожара в жилом доме обнаружение тело восьмого погибшего", — сказал источник. Сейчас пожарные проливают здание и разбирают сгоревшие конструкции.

Власти Сочи подтвердили гибель восьми человек. Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, вероятно, из стран СНГ, сообщили в мэрии города-курорта.

"В результате пожара погибли восемь человек. Трое, в том числе 16-летний подросток, сейчас с ожогами и травмами различной степени тяжести находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно, из стран СНГ", — говорится в сообщении.

В мэрии также отметили, что изначально загорелся навес заведения общепита, после чего огонь перекинулся на временную металлическую конструкцию. "На месте выяснилось, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД", — добавили представители городских властей.