01.08.2018, 14:14

Вора в законе Сурика лишили титула за обман ”короля” российского криминала Шакро Молодого

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Lenta.ru
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Захария Калашова (Шакро Молодой)
Шакро МолодойFoto: МВД России, Sputnik

Вор в законе Сурен Тавадов, известный в России в криминальных кругах, как Сурик Андижанский, лишился титула за присвоение нескольких миллионов долларов без ведома лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом в среду, 1 августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ”Прайм Крайм”.

По данным агентства, Тавадов получил титул вора в законе в августе 2004 года при непосредственном участии одного из главных авторитетов постсоветского пространства Аслана Усояна (Дед Хасан). При этом Сурик Андижанский не прошел принятого в таких случаях ”надлежащего предварительного собеседования”.

Проблемы у Тавадова начались после убийства Деда Хасана 16 января 2013. Его дважды задерживали полицейские в целях профилактики. В августе 2015 года Сурик Андижанский стал первым вором в законе, которого поместили под домашний арест после задержания с семью граммами героина.

В октябре 2015 года Тавадов за нарушения режима попал в СИЗО, но через несколько месяцев вышел на свободу под залог в 10 миллионов рублей. Во время прибывания изоляторе Сурика пытались лишить воровского титула по поручению Шакро Молодого.

Тавадов впал в немилость лидера преступного мира России после того, как присвоил несколько миллионов долларов от дельцов из сферы алмазного бизнеса, но не поделился ими с Калашовым. Впрочем, в июле 2016 года Шакро был арестован по делу о вымогательстве, за которое в итоге получил почти десять лет лишения свободы, поэтому не успел наказать оппонента.

По некоторым данным, Сурик Андижанский недавно стал встречаться в Москве с другими ворами в законе — и те признали его воровской титул. В связи с этим несколько криминальных авторитетов во главе с держателем российского воровского ”общака” Кахабером Парпалией (Каха Гальский) на днях назначили Тавадову встречу в одном из столичных ресторанов, где последний был окончательно лишен титула вора в законе. Кроме того, бывшего вора обязали вернуть деньги, которые он задолжал Шакро.

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Вора в законе Сурика лишили титула за обман ”короля” российского криминала Шакро Молодого

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Вор в законе Сурен Тавадов, известный в России в криминальных кругах, как Сурик Андижанский, лишился титула за присвоение нескольких миллионов долларов без ведома лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом в среду, 1 августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ”Прайм Крайм”.
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