Вооруженный охранник школы во Флориде не попытался остановить расправу

По словам местного шерифа, вооруженный охранник школы во Флориде, где на прошлой неделе нападавший убил 17 человек, стоял у здания во время стрельбы и не вмешивался.

Он ушел в отставку после того, как его отстранили от обязанностей, сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл.

По его словам, вооруженный охранник во время нападения стоял у здания школы, но не вошел внутрь.

Шериф сказал, что на видеозаписи видно, как полицейский подходит к зданию школы спустя полторы минуты после того, как прозвучали первые выстрелы. Но вместо того, чтобы войти внутрь, он в течение четырех минут остается снаружи и ничего не предпринимает. Стрельба продолжалась шесть минут.

На вопрос, как должен был поступить охранник, шериф ответил: "Зайти в школу, бросить вызов убийце, уничтожить убийцу".

Уволившийся охранник пока не давал публично никаких комментариев.

Почему полицейский был у школы?

Он входил в штат школы и отвечал за безопасность и предотвращение преступности в школе. В США насчитывается от 14 тысяч до 20 тысяч таких охранников, все они полицейские. Петерсон работал в школе имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде с 2009 года, сообщают местные СМИ.

17 человек погибли во время вооруженного нападения на школу, когда 19-летний бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу из винтовки 14 февраля. Сейчас он находится под арестом. Известно, что ранее он был исключен из школы за нарушение дисциплины.

Что говорит НСА

Ранее глава самого влиятельного в США лобби, оружейного, обвинил демократов и прессу в эксплуатации трагедии во флоридской школе, где в результате стрельбы погибли 17 человек.

Уэйн Лапьер заявил, что оппортунисты пытаются использовать в своих интересах трагедию, чтобы добиться отмены права американцев владеть оружием.

Свои заявления глава Национальной стрелковой ассоциации сделал во время конференции американских консерваторов в Вашингтоне.

В это же время президент Дональд Трамп предложил поощрять учителей школ к ношению огнестрельного оружия.

Говоря о сторонниках запрета на ношение оружия, Лапьер отметил: "Они ненавидят Национальную стрелковую ассоциацию. Они ненавидят Вторую поправку" — имея в виду поправку к конституции США, гарантирующую право граждан на хранение и ношение оружия.

Это было первое заявление от представителей оружейного лобби за неделю, прошедшую с момента стрельбы в школе в Паркленде, Флорида.

Лапьер раскритиковал ФБР за неспособность предотвратить действия бывшего ученика школы, подозреваемого в совершении нападения.

Он также обрушился на американских социалистов "европейского толка", за их стремление усилить контроль над оружием.

"Им все равно, работают их законы или нет. Они просто хотят принимать как можно больше законов, чтобы получить как можно больше контроля над людьми. Но нам — НСА — не все равно!"

Выжившие в результате кровавой расправы на прошлой неделе призвали к ужесточению законов об оружии и начали кампанию #NeverAgain ("больше никогда").

Уэйн Лапьер также обвинил демократов в клевете в адрес НСА и вновь призвал вооружить учителей.

Он сказал, что его ассоциация готова безвозмездно помогать любой американской школе в вопросах охраны и безопасности.

"Зло бродит среди нас, и да поможет нам Бог, если мы не вооружим наши школы и не защитим наших детей!", — сказал Лапьер.

С ним не согласен Рэнди Уэйнгартен — президент более чем полуторамиллионной американской Федерации союзов учителей.

"Любому, кто призывает вооружить школы, непонятно, что там происходит, или — того хуже — наплевать на это", — заявил он.

Что сказал Трамп?

Президент США активизировался в своих призывах вооружить учителей. Он призвал Белый дом обсудить это предложение с теми, кто выжил во флоридской школе.

Обсуждая безопасность в школах с государственными и местными чиновниками на встрече в четверг, он сказал: "Никакой стрелок не пошел бы в школу, зная, что у 20% находящихся там людей есть огнестрельное оружие. Я рекомендовал бы выплачивать (учителям) небольшие бонусы за его ношение".

Также президент заявил, что поддерживает идею об увеличении возрастного ценза для покупки оружия с 18 до 21 года, указывая на то, что НСА поддержит такое предложение".

"То, что многие люди не понимают или не хотят понимать: Уэйн Лапьер и другие, кто работает в НСА, — великие люди и великие американские патриоты. Они любят нашу страну и поступают правильно. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!" — "Твиттер" Дональда Трампа.

Говоря об оружейном лобби, Трамп назвал их хорошими людьми и сказал, что не видит причин для конфликта с ними.

В своем "Твиттере" Дональд Трамп высказался за наблюдение за психически нездоровыми людьми на национальном уровне — о том же позднее скажет в своем выступлении глава НСА Лапьер.

"Любому, кто считается психически неуравновешенным или опасным, должно быть отказано в приобретении оружия", — сказал Трамп.