Вооруженный ножом человек захватил заложников в Ньюкасле

Человек, вооруженный ножом, предположительно удерживает заложников в британском Ньюкасле, сообщила местная полиция.



По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города.



По предварительной информации, никто из заложников не пострадал.



Мужчина вошел в здание центра, расположенное на Клиффорд-стрит, около 8 утра по местному времени.



Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.