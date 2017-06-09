09.06.2017, 11:53

Вооруженный ножом человек захватил заложников в Ньюкасле

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bbcrussian.com
EST
BRITAIN-SECURITY/
фото иллюстративноеFoto: HANNAH MCKAY, REUTERS

Человек, вооруженный ножом, предположительно удерживает заложников в британском Ньюкасле, сообщила местная полиция.


По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города.


По предварительной информации, никто из заложников не пострадал.


Мужчина вошел в здание центра, расположенное на Клиффорд-стрит, около 8 утра по местному времени.


Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.

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