22.10.2017, 19:37

Вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе в Англии

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Интерфакс
EST
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JahipüssFoto: Terje Lepp

Вооруженный мужчина захватил заложников в городе Нанитон в центральной части Англии, сообщает телеканал Sky News.

По словам очевидцев, захват заложников произошел в здании боулинг-клуба. Сколько людей на тот момент находились внутри, неизвестно. По предварительным данным, злоумышленник вооружен ружьем.

В полиции пока не сообщают подробностей произошедшего, подтверждая лишь, что имел место некий "инцидент". Жителей Нанитона призывают избегать района парка развлечений, где находится боулинг-клуб.

На месте происшествия работают несколько десятков сотрудников полиции.

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