Вооруженные силы Латвии заявили о российских кораблях у границ страны

Два российских военных корабля были замечены около границы Латвии. Об этом говорится в твиттере Национальных вооруженных сил республики.
”В латвийской эксклюзивной экономической зоне в пяти морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали российский фрегат класса ”Стерегущий””,— говорится в сообщении.
Позже ВС Латвии сообщили об обнаружении российского буксира класса ”Горин” в восьми морских милях от территориальных вод страны.
Ранее сообщалось, что медведь повредил забор на латвийско-российской границе при попытке уйти на территорию России.