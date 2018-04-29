29.04.2018, 18:28

Вооруженные силы Латвии заявили о российских кораблях у границ страны

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Gazeta.ru
EST
läti lipp
läti lippFoto: Andres Putting

Два российских военных корабля были замечены около границы Латвии. Об этом говорится в твиттере Национальных вооруженных сил республики.

”В латвийской эксклюзивной экономической зоне в пяти морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали российский фрегат класса ”Стерегущий””,— говорится в сообщении.

Позже ВС Латвии сообщили об обнаружении российского буксира класса ”Горин” в восьми морских милях от территориальных вод страны.

Ранее сообщалось, что медведь повредил забор на латвийско-российской границе при попытке уйти на территорию России.

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