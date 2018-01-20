Вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле

Группа вооруженных боевиков напала на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле. Нападавшие захватили заложников, есть информация о погибших.

Вооруженные боевики штурмовали гостиницу Intercontinental Hotel в столице Афганистана и захватили заложников. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.

”Боевики захватили в заложники несколько человек, еще несколько человек погибли”, — сообщили в ведомстве. В настоящее время точное число раненых и погибших устанавливается. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они вступили в перестрелку с нападавшими.

По данным телеканала, в атаку был вовлечен ”как минимум один террорист-смертник”, также нападавшие использовали гранаты и автоматическое оружие. Сейчас неустановленное число боевиков скрывается в номерах отеля.

По данным Reuters, внутрь отеля проникла группа ”из трех или четырех боевиков”.

Intercontinental Hotel считается одним из самых популярных среди иностранцев отелей Кабула, где проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц. В 2011 году отель был атакован представителями террористической группировки ”Талибан”, тогда в результате четырех взрывов погибли десять человек.