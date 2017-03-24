Володин: Украина все больше скатывается к террористическому государству

Украина скатывается к состоянию террористического государства, где не действует закон. Такое мнение выразил ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя реакцию украинского руководства после убийства в Киеве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, в том числе слова президента Петра Порошенко, который назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".

"Такие заявления надо делать только на основании проведенного расследования, — сказал глава нижней палаты парламента РФ. — Расследования еще не было, и вряд ли оно будет объективным, исходя из той ситуации, как она на Украине на сегодняшний день сложилась". "Поэтому все заявления, сделанные моментально, — это попытка, с одной стороны, переложить вину на кого-то, с другой стороны, это все говорит о том, что возможна какая-то инсценировка", — отметил Володин.

"Высказывать любую точку зрения по этому вопросу, безусловно, нужно только после доклада правоохранительных органов", — подтвердил спикер Госдумы. При этом, судя по тому, что происходит на Украине, "вряд ли это возможно, потому что Украина все больше скатывается к террористическому государству, где закон уже не действует, и эти заявления — это какая-то агония", считает он. "Зачем она? Было бы, конечно, правильно им разобраться досконально, изучить эту ситуацию, понять, кто за этим стоит, в чем причина, и потом уже делать заявления", — уверен Володин.

Денис Вороненков был убит 23 марта в Киеве. Как сообщил начальник главного управления МВД в украинской столице Андрей Крищенко, инцидент произошел около 13:00 мск, когда бывший парламентарий выходил из гостиницы в сопровождении охраны. В этот момент к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в итоге оба они получили ранения и были доставлены в больницу.

Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года Вороненков эмигрировал на Украину, а в феврале текущего года ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве и он был объявлен в международный розыск.