Война в Сирии разгорается снова: как на это реагирует Россия

В Сирии вспыхивают новые очаги противостояния. Израиль и Иран обмениваются ударами, пока турецкая армия атакует курдов на севере, а Асад бомбит повстанцев под Дамаском. Какова позиция РФ?

Россия просит все стороны конфликта в Сирии начать мирные переговоры, заявил на этой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это весьма своевременный призыв — в пригородах Дамаска в эти дни происходят, судя по свидетельствам очевидцев, самые интенсивные бомбардировки, начиная с 2013 года. Война, которая для многих казалась уже законченной, рискует разгореться в эти дни с новой силой. Заочное противостояние между Израилем и Ираном, восточная Гута, Африн — в Сирии появились три новых очага конфликта, который продолжается уже почти семь лет.

У Голанских высот: противостояние Израиля и Ирана

Самой взрывоопасной, хотя и наименее заметной сегодня, является напряженность между Израилем и Ираном, резкий рост которой был отмечен с начала месяца. 11 февраля армия Израиля сбила над своей территорией дрон, принадлежащий, в чем израильтяне уверены, Ирану. В ответ истребитель F-16 ВВС Израиля совершил в этот же день удар по военным целям в Сирии, включая авиабазу "Эс-Тияс" (T-4), но на пути обратно был сбит сирийскими войсками ПВО. Это первая с 1982 года подобная потеря Израиля, захватившего сирийские Голанские высоты в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израильские истребители вскоре нанесли еще один удар — по 12 различным военным объектам в Сирии.

Обострение идет как на военном, так и на дипломатическом фронте — премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 февраля резко выступил против иранского руководства на Мюнхенской конференции по безопасности . Оно заставляет наблюдателей опасаться дальнейшей эскалации. Главное опасение Израиля — это перспектива появления иранских военных баз на территории Сирии в непосредственной близости от Израиля. В качестве защитной меры в израильской армии активно обсуждается вопрос крупномасштабной операции в Сирии, а также превентивного удара по союзнику Ирана — действующему в Ливане военному крылу движения "Хезболлах".

Осенью в Израиле прошли военные учения, на которых отрабатывалось возможное нападение на Ливан. На минувшей неделе началось строительство новых пограничных укреплений длиной в 11 километров на границе с Ливаном. По данным Süddeutsche Zeitung, израильская армия в последние дни сконцентрировала дополнительные военные силы в стратегически важных точках. В руководстве армии Израиля заявили, что происходящее "намного меньше войны, но больше простого столкновения".

Россия вела себя нейтрально в этом конфликте, не мешая как Ирану, так и Израилю — например, проводить атаки на сирийской территории, хотя, как считается, Москва фактически контролирует небо Сирии с помощью зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Африн: Турция, курды и звонок из Москвы

Второй очаг находится на другом краю Сирии — на границе с Турцией, в районе города Африн, который удерживают силы курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). Турция рассматривает вооруженные отряды курдов как террористическую организацию и, как утверждают в Анкаре, в целях собственной безопасности проводит операцию "Оливковая ветвь" по их нейтрализации.

Конфликт грозит разрастись, так как на помощь курдам в течение текущей недели стали прибывать проасадовские вооруженные группировки. Ранее президент Турции заявлял, что продвижение так называемых групп "народного ополчения" было остановлено после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Когда колонна вооруженных людей все же выдвинулась, турецкая авиация сделала попытку остановить ее, но две из трех групп все же проехали в зону боев под Африном с лозунгами на знаменах "Народ Сирии — един", утверждают очевидцы. Армии Турции за месяц проведения операции "Оливковая ветвь" пока не удалось существенно продвинуться вглубь территории, контролируемой курдами.

Помощь со стороны проасадовских сил как наблюдатели, так командиры курдских вооруженных группировок называют недостаточной и скорее символической. По подсчетам YPG, к линии фронта прибыли несколько сот вооруженных людей. Более того, за помощь в Африне силы Асада, судя по сообщениям очевидцев, рассчитывают выдавить курдов из ряда районов города Алеппо, который они контролируют наряду с правительственными войсками.

Россия предложила себя в качестве посредника между Турцией и Асадом для урегулирования ситуации в Африне.

Восточная Гута: новая гуманитарная катастрофа

Силы, подконтрольные Башару Асаду, осаждают этот район в пригороде Дамаска на протяжении нескольких лет. На данный момент там находятся до 400 тысяч человек. Контролируют восточную Гуту группы боевиков — как радикально-исламской, так и демократической оппозиции. С начала февраля правительственные силы готовятся к тому, чтобы атаковать один из последних оплотов восстания с помощью массированных бомбардировок.

Поводом для атаки, по официальным данным, стали обстрелы районов Дамаска со стороны повстанцев. Армия Асада использует для бомбардировок как самолеты, так и вертолеты. Интенсивность атак — беспримерная для сирийской гражданской войны: по подсчетам правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека", 3000 ударов за три дня, начиная с минувшего воскресенья.

Свидетели утверждают, что в ход идут запрещенные международными соглашениями кассетные бомбы, а атакам подвергаются школы, больницы и другие мирные объекты. Представители сирийского правительства это отрицают. Число жертв за последние несколько дней, по данным организации "Врачи без границ", составило 237 человек только в тех больницах, где находятся ее сотрудники. Еще около 1300 человек ранены.

Очевидцы и оставшиеся в восточной Гуте сирийцы описывают условия жизни в осажденном районе как невозможные: отсутствие лекарств, еды, чистой воды в условиях постоянных бомбардировок. "Это сравнимо с тем, что было в Алеппо", — говорят сотрудники гуманитарной организации SOS Kinderdörfer, которая 21 февраля вынужденно покинула район восточной Гуты.

Наступление на Гуту ведется вопреки российско-турецко-иранским договоренностям о том, что этот район станет зоной деэскалации. По данным США и близкого к оппозиции "Сирийского наблюдательного совета по правам человека", к бомбардировкам восточной Гуты привлекается и российская авиация. Однако в Кремле такие обвинения называют "беспочвенными".