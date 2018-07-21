Война продолжается. Почему провалилась блокировка Telegram?

Telegram редко раскрывает официальную статистику. В сентябре создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в России у Telegram около 10 миллионов пользователей. По оценкам аналитической компании Mediascope, в мае 2018 года, спустя месяц после начала блокировки, Telegram ежедневно пользовались 3.667.000 человек в день. Это лишь на 1.3 процента меньше, чем в апреле.

Какова тенденция сейчас, спустя три месяца? "За этот период количество подписчиков практически не изменилось и, несмотря на все усилия Роскомнадзора, Telegram работает без особых проблем", — заявил в интервью DW гендиректор исследовательской компании Telecom Daily Денис Кусков.

Роскомнадзор лишь добавил популярности Telegram

С Кусковым согласен журналист Александр Плющев, который ведет колонку на DW, а в Telegram — популярный канал PLUSHEV: "Насколько мне известно, серьезно аудитория не изменилась, был резкий всплеск на фоне блокировки, был отток на фоне перебоев. Судя по моему каналу, примерно так и выходит, как было".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров спустя месяц после блокировки заявил, что "деградация и отток пользователей из Telegram" достигли 25 процентов, но не уточнил, откуда взята эта статистика, эксперты подвергли ее сомнению.

Оба эксперта сходятся в том, что на период вербальной атаки мессенджера со стороны Роскомнадзора и пришелся наибольший прирост пользователей. "Основное повышение количества подписчиков было еще до запрета, когда Роскомнадзор активно "рекламировал" этот ресурс", — отметил Денис Кусков. "Роскомнадзор не смог нанести большого урона с технической точки зрения и, наоборот, сделал Telegram сильнее", — уверен Александр Плющев.

Роскомнадзор продолжает войну с Telegram

Впрочем, это не значит, что надзорное ведомство не предпримет других попыток усложнить жизнь Telegram. После крупномасштабной блокировки миллионов IP-адресов, которая нанесла урон многим сторонним сервисам в Рунете, Роскомнадзор включил режим точечных атак. Так, например, в середине июля назад ведомство потребовало от операторов связи удались свои каналы в Telegram, поскольку "абоненты жалуются на них".

Впрочем, подобные действия вряд ли принесут серьезные проблемы Telegram. Разработчики мессенджера продолжают технически совершенствовать свой сервис, чтобы минимизировать возможные риски: было объявлено, что скоро выпустят новую версию, которая позволит обновляться без использования магазинов приложений App Store и Google Play. То есть, даже если Telegram будет удален из них, это не повлияет на тех пользователей, у которых уже скачано приложение.

Как сложится судьба мессенджера?

Вопрос, будет ли удален Telegram из магазинов приложений, является ключевым, поскольку он напрямую влияет на прирост новых пользователей. Мнения экспертов на этот счет расходятся. "Маркетплейсы не торопятся чистить магазины от Telegram — зачем им имиджевые потери, все равно санкций за это никаких не применяют", — отметил Александр Плющев.

Денис Кусков, напротив, считает, что мессенджер могут и удалить из магазинов в случае очень активного давления со стороны российской власти: "App Store и Google Play заинтересованы в работе в России, идти на конфликт они не захотят. Они зарабатывают огромные деньги на территории РФ".