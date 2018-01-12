Военные РФ уничтожили обстрелявших базу Хмеймим боевиков

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении российскими военными диверсионной группы боевиков, которые 31 декабря обстреляли авиабазу Хмеймим. "По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", — заявили ТАСС в оборонном ведомстве в пятницу, 12 января.

Кроме того, артиллерийским ударом был уничтожен склад беспилотников, принадлежащий группе боевиков. Место базирования группы рядом с западной границей провинции Идлиб было установлено в ходе спецоперации по ее поиску и уничтожению, сообщили далее в Минобороны.

4 января Минобороны заявило, что в результате минометного обстрела авиабазы Хмеймим 31 декабря погибли два российских военнослужащих. При этом ведомство назвало ложной информацию об уничтожении в ходе обстрела семи российских военных самолетов.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщил, что накануне Нового года российская авиабаза, находящаяся на территории провинции Латакия на западе Сирии, подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов. Вследствие нападения, по данным издания, было уничтожено как минимум семь самолетов: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Кроме того, по сведениям "Коммерсанта", на базе взорвался склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.