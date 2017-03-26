Во Владивостоке на митинге против коррупции задержали несколько десятков человек

Во Владивостоке на митинге против коррупции 26 марта полицейские задержали по меньшей мере 30 человек, сообщает meduza.io со ссылкой на ”ОВД-Инфо”. По уточненным данным, задержаны были 40 человек.

Акция была организована на Привокзальной площади и не была согласована городскими властями. По оценке издания VL.Ru, на митинг пришли около тысячи человек.

”ОВД-Инфо” пишет, что задержания начались сразу после начала митинга; полиция выхватывала отдельных людей из толпы. VL.Ru сообщает, что полицейские уводят ”самых активных”. После начала массовых задержаний часть митингующих переместилась к Фрунзенскому РОВД, куда отвезли задержанных.