18.11.2018, 16:45

Во Франции в ходе протестов из-за цен на топливо пострадали более 400 человек

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всего участвовало более 287 000 человек
Gazeta.ru
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Во Франции в ходе протестов из-за цен на топливо пострадали более 400 человек
Foto: SIPA /Scanpix

В ходе протестных акций из-за роста цен на топливо во Франции пострадали 409 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД Кристофа Кастанера.

Как отмечается, 14 человек получили тяжелые ранения.

По словам Кастанера, в ходе протестов пострадали 28 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных частей.

Также, как сообщалось ранее, один протестующий погиб.

Уточняется, что в протестных акциях участвовали более 287 тысяч человек. В ходе протестов были задержаны 282 человека, из них 157 человек заключены под стражу.

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