01.03.2017, 07:00

Во Франции снайпер случайно ранил двоих во время речи президента

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bbcrussian.com
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Во Франции снайпер случайно ранил двоих во время речи президента
Foto: Stephane De Sakutin, AFP/Scanpix

Французский полицейский снайпер случайно выстрелил и ранил двух человек во время выступления президента Франции Франсуа Олланда, пишет Русская служба Би-би-си.

Инцидент произошел, когда Олланд произносил речь на открытии нового участка железной дороги в городе Вильоньон на западе Франции.

Стрелок находился на крыше, приблизительно в ста метрах от шатра, где проходила церемония открытия. По некоторым данным, он подскользнулся и случайно нажал на спусковой крючок.

Официант и сотрудник железнорожной компании получили легкие ранения в ногу, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что из-за выстрелов речь пришлось ненадолго прервать, однако паники не произошло.

"Я надеюсь, ничего серьезного [не произошло]", — сказал Олланд.
После выступления он навестил пострадавших. Власти уже начали расследование инцидента.

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