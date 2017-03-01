Во Франции снайпер случайно ранил двоих во время речи президента

Французский полицейский снайпер случайно выстрелил и ранил двух человек во время выступления президента Франции Франсуа Олланда, пишет Русская служба Би-би-си.

Инцидент произошел, когда Олланд произносил речь на открытии нового участка железной дороги в городе Вильоньон на западе Франции.

Стрелок находился на крыше, приблизительно в ста метрах от шатра, где проходила церемония открытия. По некоторым данным, он подскользнулся и случайно нажал на спусковой крючок.

Официант и сотрудник железнорожной компании получили легкие ранения в ногу, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что из-за выстрелов речь пришлось ненадолго прервать, однако паники не произошло.

"Я надеюсь, ничего серьезного [не произошло]", — сказал Олланд.

После выступления он навестил пострадавших. Власти уже начали расследование инцидента.