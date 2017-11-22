Во Франции российского олигарха Керимова подозревают в отмывании десятков миллионов евро

Российского миллиардера, члена Совета Федерации РФ от Дагестана Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по делу о налоговых махинациях, подозревают в отмывании нескольких десятков миллионов евро, пишет Le Figaro со ссылкой на свой источник.

Газета сообщает, что "владеющий несколькими виллами на Лазурном Берегу российский олигарх" подозревается в отмывании денег, совершенном с помощью преступной группы.

Судья, начавший расследование фактов налогового мошенничества, подозревает, что Керимов создал систему посредников и компаний, чтобы приобрести несколько объектов на Лазурном Берегу, в том числе на популярном у российской олигархии мысе Антиб.

Цены, по которым была приобретена недвижимость, были слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов. При этом имя Керимова не фигурирует в созданной им схеме.

МИД РФ направил Франции ноту протеста

Керимов был арестован в понедельник в аэропорту Ниццы, где приземлился его частный самолет. С понедельника он находится под стражей, а Кремль прикладывает все возможные усилия для его защиты.

В российском МИДе сообщили, что французский МИД и посольство Франции в Москве проинформированы о том, что Керимов — член Совета Федерации России и "относится к числу официальных должностных лиц и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств", передает "Интерфакс". Отмечается, что на территории Франции политик находился в частном порядке, без дипломатического паспорта.

Как сообщает РИА "Новости", МИД России направил французским властям ноту протеста в связи с задержанием сенатора Сулеймана Керимова, сказал во время заседания в Совете Федерации глава комитета по иностранным делам Константин Косачев.

Кроме того, как сообщает РБК, в МИД был вызван временный поверенный в делах Франции в России Поль-Бертран Баретс.

МИД Франции заявил, что вопрос о дипломатическом иммунитете Керимова будет решать французское Министерство юстиции, передает Reuters. В ведомстве подчеркнули, что иммунитет российского сенатора распространяется только на действия, совершенные им в качестве должностного лица.

После задержания Керимова его потери составили 117 млн долларов

Потери Керимова после задержания составили 117 млн долларов: его состояние сократилось с 6,8 млрд до 6,7 млрд долларов, подсчитал Forbes.

Если при закрытии биржи 21 ноября акции золотодобывающей компании "Полюс", принадлежащей семье бизнесмена, стоили 5110 рублей за штуку, то по состоянию на 12:30 мск упали до 5048 рублей за бумагу.

Эксперты отмечают, что падение акций выглядит не очень логично, так как к самой компании претензий никаких нет и задержание бизнесмена никаким образом не было связано с "Полюсом". В марте пресса сообщала, что полиция Франции расследует обстоятельства приобретения четырех вилл на мысе Антиб. По информации французских СМИ, 15 февраля полиция провела обыски на вилле Hier. Предполагается, что эта вилла площадью 12 тысяч кв. м, а также три другие — Medy Roc, Lexa и Fiorella, расположенные по соседству, — принадлежат Керимову.

Общая площадь этих особняков на побережье Лигурийского моря составляет 90 тысяч кв. метров. По документам всеми этими объектами владеет швейцарский финансист Александр Штудхальтер. Однако правоохранительные органы подозревают, что Штудхальтер выступает в роли прикрытия для реального владельца — Керимова.

Керимова задержали 20 ноября. На помощь ему незамедлительно выехали российские дипломатические сотрудники, которые в настоящее время обеспечивают консульскую поддержку. МИД РФ назвал незаконным задержание сенатора.

Керимов с 2008 года является членом Совета Федерации от Дагестана. Ему подконтрольны компании "Нафта Москва" и "Полюс Золото". Ранее бизнесмену также принадлежали акции "Уралкалия", ВТБ и группы ПИК. В 2013 году сообщалось, что Керимов передает все свое состояние в швейцарский благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation. По оценкам Forbes, в 2016 году Керимов занял 45-е место среди богатейших бизнесменов России с состоянием в 1,6 млрд долларов.