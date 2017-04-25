Во Франции произошли столкновения между мигрантами

Во французском городе Кале произошли столкновения между нелегальными мигрантами, передает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.



По предварительным данным, конфликт произошел между выходцами из Эритреи и Эфиопии.

В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Полиция применила слезоточивый газ для разгона беженцев.

Отмечается, что стычки произошли недалеко от места, где находился лагерь беженцев ”Джунгли”.