25.04.2017, 19:15

Во Франции произошли столкновения между мигрантами


Gazeta.ru
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Pagulaslaager Kosi saarel Kreekas
Pagulaslaager Kosi saarel KreekasFoto: Bianca Mikovitš

Во французском городе Кале произошли столкновения между нелегальными мигрантами, передает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.


По предварительным данным, конфликт произошел между выходцами из Эритреи и Эфиопии.

В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Полиция применила слезоточивый газ для разгона беженцев.

Отмечается, что стычки произошли недалеко от места, где находился лагерь беженцев ”Джунгли”.

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