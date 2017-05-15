15.05.2017, 09:48

Во Франции произошла стрельба, ранены три человека

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DELFI.ee
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Pariis
PariisFoto: Christian Hartmann, REUTERS

На севере Франции в департаменте Сена и Марна произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека, передает Korrespondent.net со ссылкой на Republique 77.

Отмечается, что стрельба произошла в месте скопления около 40 человек в муниципалитете Даммари-ле-Лис.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Подробности случившегося пока неизвестны.

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