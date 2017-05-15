Во Франции произошла стрельба, ранены три человека

На севере Франции в департаменте Сена и Марна произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека, передает Korrespondent.net со ссылкой на Republique 77.
Отмечается, что стрельба произошла в месте скопления около 40 человек в муниципалитете Даммари-ле-Лис.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.
Подробности случившегося пока неизвестны.
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