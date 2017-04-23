В воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур президентских выборов. Согласно последним опросам, фаворитами президентской гонки остаются четыре кандидата — Эмманюэль Макрон, Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон.

По итогам первого тура выборов главы государства должны определиться два кандидата, которые наберут наибольшее число голосов. Они выйдут во второй тур и продолжат борьбу за президентский пост, передает "Интерфакс".

В общей сложности в борьбе за пост президента страны принимают участие 11 кандидатов: Жан Лассаль (независимый кандидат), Николя Дюпон-Эньян (движение "Вставай, Франция!"), Жак Шеминад (партия "Солидарность и прогресс"), Франсуа Аселино (партия "Народный республиканский союз"), Филипп Путу ("Новая антикапиталистическая партия"), Эмманюэль Макрон (движение "Вперед"), Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), Бенуа Амон ("Социалистическая партия"), Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция"), Натали Арто (партия "Рабочая борьба") и Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт").

Избирательные участки открылись по всей стране в 9:00 по восточноевропейскому времени. Их работа завершится в 20:00, однако в некоторых крупных городах они будут открыты на час дольше.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз. Действующий глава государства Франсуа Олланд отказался от участия в выборах.

Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая.