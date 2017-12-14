14.12.2017, 20:28

Во Франции при столкновении поезда и автобуса погибли четыре школьника


Gazeta.ru
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Prantsusmaa
PrantsusmaaFoto: Matthieu Ferri, France Bleu via AP

На юге Франции в коммуне Милла поезд столкнулся со школьным автобусом, в результате чего погибли четверо детей, сообщает France Bleu.

По предварительным данным, погибшие — школьники от 13 до 17 лет.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде в месте под названием Лос Палаус. В результате столкновения автобус разломило пополам.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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