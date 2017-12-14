14.12.2017, 20:28
Во Франции при столкновении поезда и автобуса погибли четыре школьника
На юге Франции в коммуне Милла поезд столкнулся со школьным автобусом, в результате чего погибли четверо детей, сообщает France Bleu.
По предварительным данным, погибшие — школьники от 13 до 17 лет.
Столкновение произошло на железнодорожном переезде в месте под названием Лос Палаус. В результате столкновения автобус разломило пополам.
Подробности произошедшего устанавливаются.
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Rae vald, Часть дома
209 000€
Ülenurme vald, Дом
99 999€
Saue vald, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
172 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
56 000€
Viimsi vald, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
119 718€
Tallinn, Квартира
РЕКЛАМА