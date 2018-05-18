Во Франции предотвратили теракт с применением яда

Французские правоохранительные органы предотвратили теракт, который планировался на территории страны. Об этом сообщил в пятницу в интервью телеканалу BFM глава МВД Франции Жерар Колон.

По его словам, "были арестованы двое молодых людей, уроженцев Египта, которые планировали теракт с применением взрывчатки или яда", передает ТАСС. "У них были найдены учебные пособия, в которых было указано, как создавать яд на основе рицина (токсин растительного происхождения)", — добавил Колон.

Глава МВД подчеркнул, что французские правоохранительные органы ведут постоянное наблюдение, в том числе в Telegram, за лицами, которые могут представлять угрозу для безопасности". "Таким образом мы смогли выявить этот готовящийся теракт и предотвратить его", — сказал Колон.