18.05.2018, 13:31

Во Франции предотвратили теракт с применением яда

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ИТАР-ТАСС
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Pariis pühapäeva pärastlõunal
Pariis pühapäeva pärastlõunalFoto: Andres Putting

Французские правоохранительные органы предотвратили теракт, который планировался на территории страны. Об этом сообщил в пятницу в интервью телеканалу BFM глава МВД Франции Жерар Колон.

По его словам, "были арестованы двое молодых людей, уроженцев Египта, которые планировали теракт с применением взрывчатки или яда", передает ТАСС. "У них были найдены учебные пособия, в которых было указано, как создавать яд на основе рицина (токсин растительного происхождения)", — добавил Колон.

Глава МВД подчеркнул, что французские правоохранительные органы ведут постоянное наблюдение, в том числе в Telegram, за лицами, которые могут представлять угрозу для безопасности". "Таким образом мы смогли выявить этот готовящийся теракт и предотвратить его", — сказал Колон.

Информация о предотвращении теракта была обнародована спустя неделю после того, как террорист Хамзат Азимов совершил нападение на прохожих в квартале, расположенном рядом с Парижской оперой. Им был убит один человек, ранены еще четверо. Злоумышленник был ликвидирован на месте сотрудниками муниципальной полиции. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Как ранее сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс, Азимов имел российское и французское гражданство.

В начале ноября 2017 года Франция подвела черту под двухлетним режимом чрезвычайного положения, введенным после парижских терактов в 2015 году. Его действие было отменено с 1 ноября по инициативе президента республики Эмманюэля Макрона, подписавшего новый закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. По данным МВД республики, в период действия ЧП силы правопорядка смогли предотвратить на территории Франции 32 теракта, изъять более 650 единиц оружия.

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