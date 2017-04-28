Во Франции подростки протестуют против Ле Пен и Макрона

В Ренне и других городах Франции подростки вышли на митинги и блокировали школы в знак протеста против обоих кандидатов в президенты, вышедших во второй тур выборов.



Около тысячи участников кампании под лозунгом "Мы заслуживаем лучшего" вышли на улицы Ренна на западе страны, скандируя: "Ни Ле Пен, ни Макрон".



Полицейский спецназ применил слезоточивый газ, чтобы не допустить протестующих в центр города.



В ходе протестов группа из примерно 50 молодых людей попыталась заблокировать железнодорожную станцию. Чтобы разогнать их, полиция использовала газ, а один из полицейских вынул из кобуры пистолет, сообщают французские СМИ.

В центре города некоторое время продолжались волнения, полиция задействовала вертолеты, сообщает агентство Франс пресс.



Также протесты прошли в Нанте и отдельных районах Парижа.

Сами кандидаты в президенты в четверг занимались агитацией: лидировавший в первом туре выборов Эммануэль Макрон посетил бедный район Парижа Сарсель, где в 2014 году были волнения. Там он обвинил свою соперницу Марин Ле Пен в том, что она не желает "приезжать в такие районы".



"Франция — это не ненависть, не унижение других", — заявил кандидат-центрист.

Правый популист Марин ле Пен, которая отошла от руководства "Национального фронта" после первого тура выборов, чтобы сосредоточиться на кампании, провела акцию в Ницце, в прошлом году пострадавшей от теракта.



Как заявил глава отделения "Национального фронта" в Ницце, после террористической атаки количество членов партии в городе увеличилось на порядок — два года назад в городе было 740 членов партии, сейчас — от трех до четырех тысяч.



Не все жители Ниццы симпатизируют правым политикам. "Я видел нападение вблизи и я считаю, что отвратительно пытаться заработать на нем политические очки", — сказал в беседе с агентством Рейтер 62-летний футбольный тренер Доминик Эш.



Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 7 мая. Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%.



Президент Франции Франсуа Олланд, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и кандидат от социалистов Бенуа Амон призвали голосовать за центриста Макрона.



Социологические опросы по данным на 27 апреля показывают, что во втором туре должен победить Макрон: за него выразили готовность голосовать 60,5% опрошенных, за Марин ле Пен — 39,5%.