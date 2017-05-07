07.05.2017, 09:26

Во Франции открылись участки для голосования во втором туре выборов президента

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Gazeta.ru
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Во Франции открылись участки для голосования во втором туре выборов президента
Reuter / Scanpix

Во Франции в 08:00 по местному времени (09:00 по таллиннскому) открылись участки для голосования на выборах президента, передает Reuters.

Претендентами на пост главы государства во втором туре выступят лидер движения ”Вперед!” Эммануэль Макрон и лидер партии ”Национальный фронт” Марин Ле Пен. По итогам первого тура Макрон набрал 24,01%, Ле Пен — 21,3%.

Ранее опрос показал, что 60% избирателей поддержат Макрона во втором туре выборов президента Франции.

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