Во Франции открылись участки для голосования во втором туре выборов президента

Во Франции в 08:00 по местному времени (09:00 по таллиннскому) открылись участки для голосования на выборах президента, передает Reuters.
Претендентами на пост главы государства во втором туре выступят лидер движения ”Вперед!” Эммануэль Макрон и лидер партии ”Национальный фронт” Марин Ле Пен. По итогам первого тура Макрон набрал 24,01%, Ле Пен — 21,3%.
Ранее опрос показал, что 60% избирателей поддержат Макрона во втором туре выборов президента Франции.
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