Во Франции осквернили могилу Шарля де Голля

Могила бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля была осквернена. Как сообщается в воскресенье, 28 мая, неизвестный опрокинул мраморный крест, стоявший на могиле де Голля на кладбище в городке Коломбэ-ле-дез-Эглиз, что к юго-востоку от Парижа. Французское правительство выразило возмущение инцидентом, который произошел в день памяти сопротивления нацистской оккупации.

По данным полиции, нарушитель был заснят камерой видеонаблюдения. Сообщается, что неизвестный мужчина около 17:00 взобрался на надгробную плиту, после чего опрокинул полутораметровый крест. Помимо этого он плюнул на могилу де Голля. При этом, по мнению мэра Коломбэ-ле-дез-Эглиз, у преступления не было политической подоплеки, поскольку нарушитель произвел впечатление психически нездорового человека. Его поисками занимается полиция.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о незамедлительном восстановлении могилы. "Личность генерала де Голля и память о нем близки к сердцу всех французов", — заявили в администрации президента. Глава правительства страны Эдуард Филипп назвал инцидент "актом вандализма" и "преступлением против Франции".

Шарль де Голль был президентом Франции с 1959 по 1969 годы. Он скончался в 1970 году в возрасте 79 лет. 27 мая 1943 года состоялось первое заседание Национального комитета, в результате чего многочисленные группировки сопротивления были объединены. С 2014 года этот 27 мая считается национальным днем памяти.